Come funziona il bonus zanzariere 2019

editato in: da

Se le zanzare (e gli insetti in generale) sono uno dei vostri peggiori incubi estivi, trovate nello Stato un vostro preziosissimo alleato.

Dopo il successo dello scorso anno, infatti, è stato rifinanziato e quindi confermato il bonus zanzariere, che consente di acquistarle usufruendo di uno sconto del 50%. La misura, esattamente come quello per l’acquisto dei condizionatori, fa parte del cosiddetto Bonus Ristrutturazione, che prevede sgravi fiscali fino a 60.000 euro per tutte quelle opere di ristrutturazione che hanno come finalità l’efficientamento energetico di appartamenti, abitazioni e impianti produttivi.

A differenza del 2018, dove era possibile detrarre fino al 65%, il bonus zanzariere 2019 ha ridotto la detrazione al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione della schermatura per gli infissi. Ma come funziona il bonus zanzariere, quali prodotti garantiscono l’accesso alle agevolazioni e chi può presentare domanda? Scopriamo insieme le risposte a queste domande.