Bonus verde prorogato per il 2020: come funziona la detrazione

Sono diverse le agevolazioni dedicate alla casa inserite all’interno della Manovra 2020, rientrate un po’ in extremis nel decreto Milleproroghe su cui la Camera ha già posto la fiducia. Manca ancora tuttavia la fiducia del Senato, che dovrebbe arrivare entro la fine di febbraio.

Sulla casa ci sono le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa e quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche, il Bonus mobili ed elettrodomestici, il Sisma bonus. E, infine, anche il Bonus verde.

Cos’è il Bonus verde

Il Bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per alcuni specifici interventi eseguiti nella propria abitazione. Ecco quali:

sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni, come per esempio bonifico bancario o postale.

Chi può beneficiarne

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

A quanto ammonta la detrazione

La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile, cioè il 36% di 5mila euro.

Il Bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.