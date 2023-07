Saldi, italiani attenti al risparmio ma non rinunciano alle vacanze

Fonte: Pixabay

Un italiano su quattro spenderà più durante i saldi estivi rispetto a quanto già fatto durante quelli invernali. Aumenta per lo shopping la rilevanza dei discount e outlet, e degli acquisti sostenibili, mentre si normalizza il canale online. In controtendenza invece la spesa per le vacanze. Oltre i 1000 euro, con il turismo nazionale che guida ma ritorna anche molto l’estero: le destinazioni di mare in vetta alle preferenze, con il 72%. Queste le principali evidenze che emergono dalla quarta edizione dell’Holiday Shopping Outlook di Bain & Company Italia, realizzato in collaborazione con Toluna, che offre un osservatorio permanente delle spese durante le principali festività dell’anno.

L’impatto dell’inflazione

Per far fronte alla necessità di contenere le spese a causa dell’inflazione, quasi 6 italiani su 10 risparmiano sulle quantità acquistate, contenendo i consumi energetici, anche in virtù della crescente attenzione all’ambiente. Questo si riflette nelle prospettive di spesa dei consumatori in vista dei saldi estivi, con l’81% degli intervistati che prevede di spendere in linea o di più rispetto al 2022.

Spesa in aumento rispetto al 2022

“In vista dei saldi estivi, oltre un italiano su quattro spenderà di più rispetto all’anno precedente, tendenza comune per uomini e donne, e particolarmente accentuata nelle generazioni più giovani. Il budget di spesa medio previsto si attesta sui 176 euro. L’abbigliamento come sempre la farà da padrone (82%), seguito da prodotti per la cura della persona (29%) e alimentari (26%)”,commenta Andrea Petronio, senior partner e responsabile della practice Retail di Bain & Company in Italia.

Corsa agli acquisti negli outlet

Rispetto alla scorsa stagione invernale aumentano di rilevanza nelle scelte dei consumatori i grandi magazzini e Outlet/Negozi a basso prezzo, a conferma della crescente ricerca di convenienza per contrastare l’inflazione, mentre si normalizza il canale online. La sostenibilità svolge un ruolo sempre più importante nelle decisioni di acquisto: il 61% dei consumatori si dichiara orientato all’acquisto di prodotti sostenibili anche durante i saldi estivi, soprattutto tra le fasce di età più giovani.

Cresce la voglia di vacanza

“Anche le aspettative degli italiani sulle proprie vacanze sono in forte crescita quest’anno, con un aumento dal 56% al 78% di coloro che partiranno rispetto al 2022. L’Italia rimane la meta preferita, mentre per chi andrà all’estero l’Europa guida la classifica (con il 77% delle preferenze), seguita da Nord America (10%) e Asia (9%). La durata delle vacanze per la maggior parte degli italiani sarà di 1-2 settimane”, prosegue Petronio.

Le mete preferite

Il mare rimane la meta preferita per il 72% degli italiani, seguito dalle città d’arte (32%) e dalla montagna (27%). Per quanto riguarda l’alloggio, circa la metà degli italiani opterà per soggiorni in hotel, seguiti da case in affitto o B&B (43%) e case di proprietà o di amici/parenti. Quanto alla spesa, il 37% degli italiani prevede di spendere di più rispetto all’anno scorso, mentre solo il 10% prevede di risparmiare per le vacanze. In media, gli italiani hanno messo a budget circa 1.180 euro, spesa in larga parte destinata all’alloggio. Oltre la metà degli italiani prenota autonomamente le vacanze online, con l’eccezione dei “Boomers” che preferiscono prenotare in loco (30%) o andare ospiti da amici (14%).