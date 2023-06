Finale Conference League, dove vedere la Fiorentina in TV e streaming

Fonte: ANSA Fiorentina finale Conference League in TV e streaming

I giudizi apparsi su giornali sportivi e siti online relativi alla stagione della Fiorentina appaiono come assai discordanti agli occhi dei tifosi e dei tanti appassionati di tutta Italia. Se, da una parte, la squadra allenata da Vincenzo Italiano viene elogiata per le due finali raggiunte in Coppa Italia e in Conference League, è impossibile non sottolineare come la Viola abbia avuto un percorso in campionato fatto di alti e bassi: un inizio assai intermittente (con numerosi punti persi contro avversarie poco blasonate), seguito da un filotto di ben 8 vittorie consecutive in primavera, per concludere con un finale d’annata in cui le forze si sono inevitabilmente concentrate sulle altre competizioni.

Con il successo riportato nell’ultima giornata contro il Sassuolo (conseguito con il risultato di 1 a 3), la Fiorentina ha comunque raggiunto un ottavo posto finale che le consente di sperare in una partecipazione alle coppe europee anche nel prossimo anno: la sentenza definitiva verrà emessa dalla UEFA, che dovrà decidere se escludere la Juventus (giunta al settimo posto, l’ultimo valido per partecipare alla prossima Conference League) in virtù dei recenti avvenimenti che l’hanno coinvolta in sede di giustizia sportiva (e che hanno portato alla penalizzazione di 10 punti in classifica).

Fiorentina-West Ham, vigilia caldissima per Biraghi e compagni: tutte le info sulla finale di Conference League

Ma dalle parti dello Stadio Franchi l’ambizione non è più quella di gareggiare nella terza competizione continentale, bensì quella di accedere alla prossima edizione dell’Europa League. Ma come sarebbe possibile a campionato chiuso? Ebbene, non tutti sanno che la vittoria della Conference League garantisce la partecipazione proprio alla fase a gironi della prossima Europa League. E così la finale contro il West Ham assume un’ulteriore importanza per i ragazzi di Italiano, nel caso ci fosse bisogno di incendiare ancora di più queste giornate di attesa che la gente di Firenze sta vivendo letteralmente con il fiato sospeso.

L’appuntamento ormai è noto a tutti, ma vale la pena ribadirne gli estremi. Il calcio d’inizio della finale di Conference League è fissato per la serata di mercoledì 7 giugno, alle ore 21. La cornice sarà quella suggestiva della Fortuna Arena di Praga, costruita nel 2006 e portatrice di una capienza complessiva di oltre 19mila posti a sedere (già da una settimana è stato dichiarato il tutto esaurito). L’atmosfera sarà caldissima, per un match che avrà tutta l’aria di una grande festa di sport.

Come guardare la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham in TV e streaming

Inutile dire come per la Viola le sensazioni saranno quelle di una morsa a tenaglia tra le due finali in cui hanno partecipato (o parteciperanno) altrettante compagini italiane: quella di Europa League – che ha visto la Roma di José Mourinho soccombere contro il Siviglia dopo 120 minuti interminabili e la lotteria dei calci di rigore – e quella di Champions League, in cui l’Inter guidata da Simone Inzaghi non sarà certamente la favorita dei pronostici contro la corazzata del Manchester City.

Così come successo anche per il match tra i giallorossi e gli andalusi, la diretta live della partita sarà garantita da due diverse emittenti televisive. Essendo la piattaforma Sky detentrice dei diritti che riguardano gli incontri di tutte le coppe europee, Fiorentina-West Ham sarà visibile in chiaro su Tv8. Ma, in contemporanea, anche i tantissimi abbonati di DAZN avranno la possibilità di vedere la partita in chiaro , con il vantaggio di potersi sintonizzare anche non da casa tramite la relativa applicazione scaricabile su tutti gli smartphone e i tablet.