Obbligo di assicurazione per bici e monopattini elettrici: cosa cambia col decreto Rc Auto

Il nuovo Decreto RC Auto, approvato dal Consiglio dei Ministri, incorpora una direttiva del Parlamento Europeo del 2021 e presenta diverse novità. Tra le modifiche più significative, spiccano quelle relative all’assicurazione Responsabilità Civile (RC) obbligatoria per alcuni “mezzi elettrici leggeri”, con particolare attenzione ai monopattini.

Curiosamente, la categoria di questi mezzi non esiste attualmente, come evidenziato nel comunicato stampa ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Non viene menzionato, almeno nel comunicato ufficiale, l’obbligo di dotare tali mezzi di una targa identificativa. Tuttavia, è importante sottolineare che ogni veicolo soggetto all’obbligo di assicurazione deve essere in grado di essere identificato, riconosciuto e verbalizzato da parte di un agente di Polizia. Pertanto, è probabile che l’obbligo di dotare tali mezzi di targa sarà introdotto parallelamente a quello dell’assicurazione.

Veicoli elettrici leggeri, quali sono

Il Decreto RC Auto introduce l’obbligo di assicurazione per alcuni “veicoli elettrici leggeri”, i quali saranno dettagliati in un successivo decreto attuativo. Attualmente, il Codice della Strada presenta all’articolo 47 una varietà di tipi di veicoli, ma non fornisce una definizione specifica per i veicoli elettrici leggeri. Tuttavia, vi sono categorie esistenti che potrebbero essere rilevanti in questo contesto. Ad esempio:

Categoria L1e: comprende i mezzi a due ruote con motore elettrico di potenza massima fino a 4 kW e velocità massima di 45 km/h.

comprende i mezzi a due ruote con motore elettrico di Categoria L2e: include i tricicli elettrici con potenza massima fino a 4 kW e velocità massima di 45 km/h.

include i tricicli elettrici con potenza massima Categoria L6e: coinvolge i quadricicli elettrici con massa a vuoto fino a 350 kg (batterie escluse) e quelli con potenza massima fino a 4 kW, con velocità massima di 45 km/h.

coinvolge i quadricicli elettrici con massa a vuoto fino a 350 kg (batterie escluse) e quelli con Categoria L7e: includerebbe i quadricicli elettrici con peso entro i 400 kg (batterie escluse) e potenza del motore fino a 15 kW.

La precisa definizione dei “veicoli elettrici leggeri” soggetti all’obbligo di assicurazione sarà specificata nel successivo decreto attuativo, fornendo chiarezza sulla portata della normativa e sulle categorie di veicoli coinvolte.

Come funziona l’assicurazione per i monopattini

Le modifiche al Codice delle Assicurazioni ora stabiliscono l’obbligo di assicurazione per i “veicoli elettrici leggeri” che sono propulsi unicamente dalla forza meccanica del proprio motore. Questa responsabilità assicurativa si applica a condizione che il veicolo raggiunga una velocità massima superiore a 25 chilometri orari o abbia un peso netto massimo superiore a 25 chilogrammi con una velocità superiore a 14 chilometri orari.

Questa definizione probabilmente include i monopattini elettrici. È importante notare che non si pongono differenze in base alla potenza del motore elettrico, né se il monopattino è fermo o effettivamente in uso, che sia su strade pubbliche o in spazi privati: l’assicurazione è obbligatoria in ogni caso.

Assicurazione E-bike

La distinzione tra i monopattini elettrici e le biciclette elettriche, come le e-bike, è spesso basata sulla modalità di propulsione del veicolo. Nel caso delle e-bike, il motore elettrico fornisce assistenza alla pedalata anziché sostituirla completamente. Questa caratteristica, quando le e-bike sono conformi alle normative, può escluderle dall’obbligo di assicurazione previsto per i veicoli elettrici leggeri guidati unicamente dalla forza del motore.

Al contrario, per veicoli come i golf cart e simili, che possono essere completamente guidati dalla potenza del motore elettrico senza richiedere l’apporto umano, potrebbe essere applicato l’obbligo di assicurazione, specialmente se soddisfano i criteri di peso e velocità specificati nella normativa.

La regolamentazione in questo ambito può variare a seconda delle specifiche leggi e normative del Paese in questione. Pertanto, è importante fare riferimento alle leggi locali o alle disposizioni specifiche del decreto attuativo per ottenere informazioni dettagliate sulla copertura assicurativa obbligatoria per questi tipi di veicoli.