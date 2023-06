F1 Barcellona: come seguire qualifiche e gara in tv

Fonte: ANSA La SF-23 di Leclerc sul tracciato di Monte Carlo

Non c’è tempo di piangersi addosso o per esultare per i buoni risultati nel Principato di Monaco, perché le scuderie devono chiudere le valigie e partire alla volta della Spagna. In quella che sarebbe dovuta essere la terza gara in altrettanti weekend, ma col GP annullato a Imola che ha dato una settimana di riposo forzato, la Formula 1 torna subito in pista a Montmelò, in Catalogna, per il GP di Spagna sull’iconico tracciato di Barcellona.

Dalle novità Ferrari a Verstappen

Tutti si augurano di poter fare meglio rispetto al weekend di Monte Carlo, dove l’unico e incontrastato dominatore, neanche a dirlo, è stato Max Verstappen. Con l’olandese che ancora una volta sta dimostrando il suo valore, e soprattutto di meritarsi il faraonico stipendio di 55 milioni, 20 in più rispetto a Hamilton, tutti proveranno a mettergli il bastone tra le ruote. In primis il suo compagno di box Sergio Perez, uscito dal Principato con le ossa rotte dopo una qualifica a muro e una gara da ricostruire.

Ma ci proverà soprattutto la Ferrari che in Spagna porterà delle novità sulla SF-23 che possono dare quel qualcosa in più per il prosieguo della stagione. Degli aggiornamenti che servono come l’acqua nel deserto per Leclerc e Sainz, che a Monaco sono rimasti a guardare la fuga di Verstappen e la rincorsa di Alonso, ma sempre lontani dal podio.

Nella speranza che questo weekend non sia bagnato come il precedente, i due ferraristi cercheranno di mettersi alle spalle l’avvio di stagione da dimenticare, con l’obiettivo di centrare un podio che potrebbe ridare entusiasmo a tutta la scuderia in vista delle prossime gare.

Ma è anche la terra di Alonso, proprio sul tracciato di Montmelò dove, per gli appassionati di statistica, ha vinto la sua ultima gara in F1: 12 maggio 2013. Dieci anni, infatti, sono passati dall’ultimo successo dello spagnolo del team Aston Martin che mai come quest’anno ha le carte in regola per conquistare il gradino più alto del podio.

F1 Barcellona, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Barcellona? Negli Usa, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di acciuffare il primo podio stagionale.

Venerdì 2 giugno

09:50-10:40 F3 Prove Libere

11:05 -11:50 F2 Prove Libere

13:30-14:30 F1 Prove Libere 1

15:00-15:30 F3 Qualifiche

15:55-16:25 F2 Qualifiche

17:00-18:00 F1 Prove Libere 2

Sabato 3 giugno

10:30 F3 Gara Sprint

12:30-13:30 F1 Prove Libere 3

14:15- F2 Gara Sprint

16:00-17:00 F1 Qualifiche

Domenica 4 giugno

09:55 F3 Feature Race

11:25 F2 Feature Race

15:00 F1 Gara