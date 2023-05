L’Italia sogna le coppe, quanto costa volare in finale: i voli lowcost

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA I prezzi per i voli per le finali di Coppa di Inter, Roma e Fiorentina: quanto costa il volo

L’Italia del calcio ha raggiunto un obiettivo altamente insperato all’inizio della stagione 2022-23. Siamo infatti riusciti a raggiungere la finale di tutte le competizioni europee di calcio. L’Inter affronterà il Manchester City nell’ultimo atto della Champions League. La Roma dovrà invece vedersela contro il Siviglia in Europa League, mentre la Fiorentina è stata in grado di raggiungere la finale di Conference.

Nel caso della viola si tratta di un evento clamoroso, considerando come un’italiana sia giunta a un passo dalla coppa per la seconda volta consecutiva in questa nuova manifestazione. Fin da subito è partita la caccia ai biglietti aerei, tentando di farsi largo tra le varie proposte. Ecco come raggiungere le città delle finali delle coppe europee.

Champions League, voli per Inter-Manchester City

Sabato 10 giugno si disputerà la finale di Champions League 2022-23 tra Inter e Manchester City. Una sfida esaltante che si terrà presso l’Ataturk Stadium di Instabul. La gara sarà visibile in chiaro e a pagamento. Nel primo caso su Canale 5, come regolarmente avviene, nel secondo invece su Sky.

Si è dunque conclusa la stagione di Champions League per quanto riguarda Amazon, ma sarà visibile su Prime Video in esclusiva la finale di Supercoppa Europea, tra la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League. Scaramanzia a parte, potrebbe essere un match tutto italiano.

Passiamo quindi ai voli. Com’era facile prevedere, le compagnie aeree hanno provveduto ad aumentare i prezzi per la tratta Milano-Instanbul. Il prezzo migliore, partendo il 9 giugno e tornando il 13, regalandosi una breve vacanza, è di 290 euro circa, tenendo conto di scali e qualche sacrificio in termini d’orario.

Europa League, voli per Roma-Siviglia

Ha fatto il giro del web la decisione del presidente del Siviglia José Castro, che ha voluto riconoscere un bonus da 200 euro ai propri abbonati intenzionati a volare a Budapest per la finale di Europa League contro la Roma.

Un incentivo a sostenere la squadra, riconoscendo i sacrifici cui si è chiamati per seguire la via del cuore e del tifo. Un discorso simile lo aveva fatto Mourinho al termine dell’ultima gara dei suoi giallorossi contro il Leverkusen, valsa la chance di puntare alla coppa. Si era commosso nel pensare ai tanti sacrifici dei sostenitori, che ora sono a caccia di un volo per Budapest, che però non è l’unica soluzione presa in considerazione.

La finale Roma-Siviglia si terrà presso la Puskas Arena di Budapest il 31 maggio. Il costo attualmente è di circa 266 euro, partendo il 30 maggio e ritornando a casa il 3 giugno. Come nel caso dell’Inter, però, si dovranno fronteggiare scali e orari proibitivi per alcuni. Con le stesse date, però, si potrebbero risparmiare un po’ di euro (da investire in autostrada e benzina, ndr), ma soprattutto approfittare di voli più comodi in termini orari, con tanto di viaggio diretto al ritorno. Alcuni però opteranno per l’auto, sobbarcandosi un viaggio di ben 12 ore.

Conference League, voli per Fiorentina-West Ham

La finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, infine, è prevista presso la Eden Arena di Praga il 7 giugno. Guardando ai voli in partenza da Firenze, con viaggio compreso tra il 6 e il 10 giugno, il prezzo migliore è di circa 280 euro, ma prevede scali atroci all’andata.

Alcuni proveranno a cimentarsi per questo nel lungo viaggio in auto, della durata di circa 10 ore. Al ritorno avranno di certo molte avventure da raccontare.