Wind down in tutta Italia, problemi anche con TIM e Vodafone: cosa sappiamo

WindTre di nuovo in down. Centinaia di segnalazioni sui social per i nuovi problemi alla rete Wind. Sul sito Downdetector il picco delle segnalazioni è stato registrato giovedì sera 29 aprile poco prima di mezzanotte e ha riguardato soprattutto la rete Internet.

Stando ai commenti che QuiFinanza ha visionato poco fa, in diverse parti d’Italia i problemi non sono affatto risolti. “A Palermo purtroppo ancora non va la rete fissa da ieri sera, a Catania fibra assente da ieri alle 23:20. 4G altalenante…” scrivono alcuni utenti.

“Napoli, periferia e dintorni, Internet e telefonia ancora assenti dalle 23 di ieri. Salerno: ieri alle 23:30 è morto completamente internet Wi-Fi e dati mobili” si legge in un altro post.

“Milano sembra tutto ok questa mattina” dice un cliente, ma poco dopo un altro utente segnala che, anche in Lombardia, i servizi Wind sono ancora in down.

“Firenze, fibra assente da ieri”, “Padova, dopo le 23 del 29 aprile. Prima blocco totale, poi il telefono funziona, ma 159 servizio non disponibile. Dopo un po’ prende la linea, 25 minuti di attesa con messaggio registrato gli operatori sono momentaneamente occupati ti risponderemo appena possibile”, si legge in altre altre segnalazioni.

Problemi segnalati anche con TIM e Vodafone Station

Alle segnalazioni per WindTre si aggiungono anche quelle per TIM e Vodafone Station, che hanno fatto registrare disservizi importanti. A Torino Vodafone ad esempio non sta funzionando bene. Idem a Milano e in molte altre parti del nord Italia. Piemonte e Lombardia sembrano al momento le zone più colpite.

Difficile mettersi in contatto con il servizio clienti, che risulta sempre occupato. Ciò che potete fare se avete problemi è aprire un ticket presso l’assistenza usando i canali social.

Ultimamente si stanno ripetendo con una certa frequenza problemi alla rete WindTre, tanto che diversi utenti minacciano di lasciare il provider.

Lo scorso 7 e 8 marzo ad esempio migliaia di clienti WindTre hanno riscontrato gravi disservizi che hanno riguardato principalmente le app per dispositivi mobili e il servizio clienti. Non solo: secondo le segnalazioni social, numerosi problemi erano stati anche riscontrati nella sezione offerte, da cui non si riuscivano ad attivare nuove promozioni mobile.