Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Voli a lungo raggio in offerta.

La guerra in Iran spaventa il settore turistico, non soltanto le attività ma anche gli stessi viaggiatori. Nei mesi di maggior prenotazione, come quelli che precedono la stagione estiva, le attività fanno a gara per tentare di invogliare i viaggiatori più timorosi a prenotare voli, hotel ed esperienze. Mentre i prezzi aumentano e compagnie aeree come la low cost Ryanair cancellano tratte, ci sono anche vettori che puntano a offrire prezzi bassi per i voli a lungo raggio nei mesi di maggio e giugno.

Si tratta di una strategia “cattura clienti”, che sposta i viaggiatori dalle compagnie di bandiera verso quelle che hanno maggiormente sofferto la crisi in Medio Oriente. Un esempio è Etihad, che offre voli a un costo quasi tre volte inferiore rispetto a quelli della British Airways.

Voli a lungo raggio low cost: la strategia

Come invogliare i viaggiatori spaventati dal conflitto a viaggiare? La risposta è con prezzi talmente bassi, i più bassi di sempre, da superare i timori. Per non affossare l’intero settore turistico, dai voli ai soggiorni, c’è chi si sta adoperando per invogliare o catturare i clienti.

Arrivano così i biglietti scontati anche al 50% o più per voli a lungo raggio e mete da sogno come le Maldive, ma anche tantissime offerte sulla classe Premium di compagnie rinomate per questa opzione.

Per esempio, la compagnia di Abu Dhabi, Etihad, ha deciso di offrire prezzi bassi per i voli a lungo raggio nei mesi di maggio e giugno rispetto alle altre compagnie del Golfo e non solo. Con loro si può, per esempio, prenotare un volo di andata e ritorno in classe economica da Londra a Sydney a partire da 688 sterline.

Si tratta di un prezzo quasi tre volte più economico rispetto a un volo Londra-Sydney con la compagnia British Airways, che per le stesse date propone un costo di 1850 sterline in classe economica.

Volare alle Maldive: le opzioni low cost

Una delle mete che è risaltata di più nel panorama delle offerte sono le Maldive. Nel mese di maggio, infatti, da Roma è possibile acquistare voli a partire da 280 euro.

In media la tariffa di andata e ritorno è decisamente più alta:

la Turkish Airlines offre 1600 euro per andata e ritorno (da Roma);

la British Airways offre 3380 euro per andata e ritorno (da Londra).

Tra le mete gettonate e attenzionate per le offerte figura Singapore:

i voli sono a partire da 391 sterline;

mentre con British Airways salgono a 980 sterline.

Offerte sulla cabina Premium

Un altro incentivo per i viaggiatori sono le offerte per le cabine Premium. Solitamente queste costano molto di più rispetto alle attuali promozioni. Essendo tanto ambite quanto costose, le compagnie aeree spesso preferiscono tenere prezzi alti o addirittura aumentarli, per mantenere le cabine Premium un optional extra per i passeggeri che vogliono spendere di più per avere un’esperienza più comoda e di lusso.

La Premium di United Airlines, però, arriva alle tasche di tutti. Tra le strategie di vendita di diverse compagnie c’è una revisione dei prezzi sulle opzioni di biglietti. United, per esempio, ha annunciato due tariffe differenziate per chi viaggia in classe business United Polaris e in classe Premium Economy United Premium Plus.

La tariffa base, che prima non era disponibile, avrà un prezzo inferiore. Come spiegato dal direttore commerciale della compagnia aerea, Andrew Nocella, con questa nuova disposizione si offrono ai clienti diverse scelte che, a seconda della tariffa, possono includere più o meno vantaggi desiderabili.

Debutta l’Economy Prime per TAP Air Portugal

Oltre alle forme Premium, altre strategie utilizzate dalle compagnie aeree sono le offerte economy. TAP Air Portugal, per esempio, ha annunciato il lancio della versione “Economy Prime”, che permette ai clienti di acquistare più spazio, privacy e un’esperienza di viaggio in una fascia superiore all’interno della classe “economy”.

L’acquisto sarà possibile dal 1° giugno 2026 per un totale di 12 posti per volo. Questa sezione sarà situata direttamente dietro alla business class con una configurazione di quattro sedili per fila. Oltre al volo, l’Economy Prime permetterà anche un check-in dedicato, la gestione prioritaria dei bagagli, l’accesso al Fast Track ai controlli di sicurezza e un imbarco prioritario.