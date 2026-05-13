Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Elenchi Commissioni Maturità 2026.

Manca ormai poco più di un mese alla maturità, che inizierà ufficialmente giovedì 18 giugno con la prima prova di italiano. È di queste ore la divulgazione della lista dei presidenti esterni di commissione. Gli uffici di viale Trastevere, con la nota ministeriale n. 9046, hanno autorizzato la pubblicazione delle graduatorie regionali contenenti i nomi dei presidenti scelti per la maturità 2026.

La commissione sarà ridotta. E questa è una delle novità della nuova maturità prevista nella riforma degli esami di Stato. Per quanto sia una commissione mista, il numero dei rappresentanti è ridotto a soli cinque elementi: due commissari interni, scelti tra il personale della scuola, due commissari esterni, provenienti da altri istituti e un presidente di commissione che sarà esterno.

Pubblicazione elenchi presidenti di commissione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 11 maggio, ha dato l’ok alla pubblicazione degli elenchi dei presidenti delle commissioni per gli esami di maturità 2025-2026.

Nella nota si legge:

Con riferimento alle modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026 di cui alla nota della scrivente del 25 marzo 2026, n. 9046, si comunica che la data di pubblicazione degli elenchi dei Presidenti delle commissioni d’esame è fissata per il giorno 12 maggio 2026. Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

Si tratta della comunicazione attesa da tantissimi studenti, ma anche da parte degli istituti, che da questo momento scoprono le commissioni degli esami di maturità.

Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, e secondo la riforma dell’Esame di Stato, saranno infatti costituite le commissioni di esame, una ogni due classi con:

due membri esterni;

due membri interni, per ciascuna delle classi, afferenti alle discipline individuate con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

un presidente di commissione esterno.

Come consultare gli elenchi

Gli elenchi dei presidenti non sono tutti disponibili, verranno pubblicati a partire dal 12 maggio fino ai primi giorni di giugno. Sono gestiti dai singoli uffici scolastici regionali e questi pubblicano progressivamente i dati sul proprio portale web in formato telematico e accessibile come .pdf o file Excel.

È possibile consultare gli elenchi. Possono farlo studenti, famiglie e docenti e i file sono strutturati in modo semplice, organizzati secondo tre filtri principali:

provincia di ubicazione dell’istituto;

denominazione della scuola o istituto superiore;

codice meccanografico univoco del plesso scolastico.

Non tutti gli uffici regionali hanno già pubblicato l’elenco dei presidenti di commissione degli esami di maturità, ma per chi lo ha già fatto spesso basta solo cercare ufficio scolastico regionale e il nome della regione, per trovare la pagina che porta all’elenco in allegato.

Per esempio:

da Google, cercare ufficio scolastico regionale Molise e nella sezione Comunicazioni cliccare su Esame di maturità. La pagina sarà stata aggiornata al 12 maggio 2026 e in allegato sarà possibile visualizzare o scaricare l’elenco regionale dei presidenti 2025-2026.

Se non si trova l’elenco della propria regione, è possibile che non sia stato ancora pubblicato. Al momento risultano disponibili gli elenchi regionali dei presidenti di commissione di: