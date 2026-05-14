Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 14 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Cosa sono le estrazioni del Lotto? Quali sono i numeri vincenti del SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 12 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (94)
|66 (82)
|10 (73)
|3 (63)
|74 (55)
|Cagliari:
|41 (99)
|52 (73)
|63 (65)
|12 (57)
|45 (50)
|Firenze:
|33 (82)
|78 (70)
|28 (69)
|3 (43)
|4 (39)
|Genova:
|66 (81)
|6 (71)
|3 (55)
|53 (52)
|90 (51)
|Milano:
|77 (78)
|61 (72)
|88 (62)
|15 (60)
|74 (58)
|Napoli:
|40 (106)
|1 (85)
|81 (51)
|3 (46)
|84 (43)
|Palermo:
|90 (76)
|6 (65)
|30 (64)
|89 (53)
|12 (53)
|Roma:
|17 (84)
|37 (73)
|64 (72)
|21 (55)
|77 (49)
|Torino:
|65 (84)
|49 (83)
|88 (79)
|86 (66)
|2 (61)
|Venezia:
|79 (83)
|38 (53)
|30 (53)
|31 (52)
|63 (51)
|Nazionale:
|79 (71)
|90 (69)
|54 (58)
|16 (58)
|58 (54)