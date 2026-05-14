Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 14 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 14 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Cosa sono le estrazioni del Lotto? Quali sono i numeri vincenti del SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 12 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (94) 66 (82) 10 (73) 3 (63) 74 (55)
Cagliari: 41 (99) 52 (73) 63 (65) 12 (57) 45 (50)
Firenze: 33 (82) 78 (70) 28 (69) 3 (43) 4 (39)
Genova: 66 (81) 6 (71) 3 (55) 53 (52) 90 (51)
Milano: 77 (78) 61 (72) 88 (62) 15 (60) 74 (58)
Napoli: 40 (106) 1 (85) 81 (51) 3 (46) 84 (43)
Palermo: 90 (76) 6 (65) 30 (64) 89 (53) 12 (53)
Roma: 17 (84) 37 (73) 64 (72) 21 (55) 77 (49)
Torino: 65 (84) 49 (83) 88 (79) 86 (66) 2 (61)
Venezia: 79 (83) 38 (53) 30 (53) 31 (52) 63 (51)
Nazionale: 79 (71) 90 (69) 54 (58) 16 (58) 58 (54)

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