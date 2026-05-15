Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 15 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti Lotto? Che vincite ci sono nel Superenalotto? Come funziona il 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 14 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (95)
|66 (83)
|10 (74)
|3 (64)
|74 (56)
|Cagliari:
|41 (100)
|52 (74)
|63 (66)
|12 (58)
|45 (51)
|Firenze:
|78 (71)
|28 (70)
|3 (44)
|4 (40)
|17 (39)
|Genova:
|66 (82)
|6 (72)
|3 (56)
|53 (53)
|90 (52)
|Milano:
|77 (79)
|61 (73)
|88 (63)
|15 (61)
|74 (59)
|Napoli:
|40 (107)
|1 (86)
|81 (52)
|3 (47)
|84 (44)
|Palermo:
|90 (77)
|6 (66)
|30 (65)
|89 (54)
|12 (54)
|Roma:
|17 (85)
|64 (73)
|21 (56)
|77 (50)
|88 (49)
|Torino:
|65 (85)
|49 (84)
|88 (80)
|86 (67)
|2 (62)
|Venezia:
|79 (84)
|38 (54)
|30 (54)
|31 (53)
|63 (52)
|Nazionale:
|79 (72)
|90 (70)
|54 (59)
|16 (59)
|58 (55)