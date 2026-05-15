Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 15 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 15 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Che vincite ci sono nel Superenalotto? Come funziona il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 14 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (95) 66 (83) 10 (74) 3 (64) 74 (56)
Cagliari: 41 (100) 52 (74) 63 (66) 12 (58) 45 (51)
Firenze: 78 (71) 28 (70) 3 (44) 4 (40) 17 (39)
Genova: 66 (82) 6 (72) 3 (56) 53 (53) 90 (52)
Milano: 77 (79) 61 (73) 88 (63) 15 (61) 74 (59)
Napoli: 40 (107) 1 (86) 81 (52) 3 (47) 84 (44)
Palermo: 90 (77) 6 (66) 30 (65) 89 (54) 12 (54)
Roma: 17 (85) 64 (73) 21 (56) 77 (50) 88 (49)
Torino: 65 (85) 49 (84) 88 (80) 86 (67) 2 (62)
Venezia: 79 (84) 38 (54) 30 (54) 31 (53) 63 (52)
Nazionale: 79 (72) 90 (70) 54 (59) 16 (59) 58 (55)

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