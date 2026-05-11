Per quanto riguarda l’ adesione , va puntualizzato che il sindacato Usb è sì presente in molti comparti (soprattutto pubblico impiego, scuola, trasporti e sanità), ma non è tra i sindacati confederali maggioritari come Cgil, Cisl e Uil. Di conseguenza, il Paese probabilmente non rischia di fermarsi del tutto come annunciato, ma certamente il 18 maggio si registreranno disagi e ritardi su larga scala.

Il sindacato Usb (Unione Sindacale di Base) ha indetto uno sciopero generale per lunedì 18 maggio . Lo sciopero di 24 ore coinvolgerà il personale del settore pubblico e privato aderente, secondo varie modalità.

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sciopero dei treni - dalle 21:00 del 17 maggio alle 20:59 del 18 maggio;

sciopero dei mezzi pubblici locali - lo sciopero avverrà secondo modalità stabilite localmente;

sciopero marittimo nelle isole maggiori - a partire da un'ora prima delle partenze di giorno 18 maggio;

sciopero marittimo nelle isole minori - dalle 00:01 alle 23:59;

sciopero dei taxi - dalle 00:01 alle 23:59;

sciopero nelle autostrade - dalle 22:00 del 17 maggio.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, si suggerisce di consultare lo stato dei servizi sul sito ufficiale del vettore.

Diverso il discorso per quanto riguarda i treni. Nelle giornate di sciopero, Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, differenziati a seconda che si tratti di treni nazionali o di treni regionali. Info sul sito ufficiale di Trenitalia (trenitalia.com). Il percorso: Home > Informazioni e Assistenza > Treni garantiti in caso di sciopero. Su Italo la lista dei treni garantiti in caso di sciopero viene pubblicata pochi giorni prima dell'evento. Trenord pubblica la lista dei treni garantiti in questa pagina: Home > Assistenza > Informazioni utili > In caso di sciopero.

Le motivazioni dello sciopero

Quello indetto dal sindacato Usb per il 18 maggio è uno sciopero prima di tutto politico. Così, infatti, annuncia il sindacato: "Usb raccoglie l’appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla e proclama lo sciopero generale per il 18 maggio".

Lo sciopero generale, viene scritto in un comunicato, è un "salto di qualità nella mobilitazione" imposto dalle situazione attuali, quali "la guerra, il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo, l’attacco al diritto internazionale e il restringimento degli spazi democratici".

E ancora: "L’assalto alla Global Sumud Flotilla, il sequestro degli attivisti in acque internazionali, la detenzione illegale di Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, oggi in sciopero della fame, segnano un punto ulteriore di rottura". Per i due attivisti, intanto, Israele ha ordinato l'espulsione.

Lo sciopero è, soprattutto, una protesta contro Israele e gli Stati Uniti che "stanno portando il mondo dentro una guerra permanente e destabilizzano l’intero Medio Oriente, anche attraverso l’aggressione all’Iran". E della situazione in corso, viene scritto "il Governo Meloni, l’Unione Europea e la Nato sono altrettanto responsabili".

Sciopero a Bari

Contestualmente allo sciopero generale dell'Usb, nella giornata del 18 maggio i cittadini baresi saranno alle prese con lo sciopero del trasporto pubblico locale, della durata di 24 ore, indetto dalle principali sigle sindacali (Ost Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal).