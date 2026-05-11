Sciopero generale 18 maggio, stop a treni, bus, taxi e autostrade: le fasce di garanzia

Lo sciopero generale proclamato da Usb per lunedì 18 maggio coinvolgerà trasporti, scuola, sanità e pubblico impiego

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

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Sciopero generale 18 maggio, stop a treni, bus, taxi e autostrade: le fasce di garanzia
ANSA
Lunedì 18 maggio sciopero generale Usb: disagi previsti in tutta Italia.

Il sindacato Usb (Unione Sindacale di Base) ha indetto uno sciopero generale per lunedì 18 maggio. Lo sciopero di 24 ore coinvolgerà il personale del settore pubblico e privato aderente, secondo varie modalità.

Queste le motivazioni dello sciopero espresse da Usb: “Il 18 maggio fermiamo il Paese contro guerra, genocidio, riarmo e repressione. Per salari, welfare, sanità, scuola, diritti, democrazia”.

Sciopero generale lunedì 18 maggio

Per quanto riguarda l’adesione, va puntualizzato che il sindacato Usb è sì presente in molti comparti (soprattutto pubblico impiego, scuola, trasporti e sanità), ma non è tra i sindacati confederali maggioritari come Cgil, Cisl e Uil. Di conseguenza, il Paese probabilmente non rischia di fermarsi del tutto come annunciato, ma certamente il 18 maggio si registreranno disagi e ritardi su larga scala.

Di seguito le modalità di applicazione dello sciopero generale del 18 maggio, nei vari settori:

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