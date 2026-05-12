Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 12 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 09 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (93)
|66 (81)
|10 (72)
|3 (62)
|74 (54)
|Cagliari:
|41 (98)
|52 (72)
|63 (64)
|12 (56)
|45 (49)
|Firenze:
|33 (81)
|78 (69)
|28 (68)
|3 (42)
|65 (41)
|Genova:
|66 (80)
|6 (70)
|3 (54)
|53 (51)
|90 (50)
|Milano:
|77 (77)
|61 (71)
|88 (61)
|15 (59)
|74 (57)
|Napoli:
|40 (105)
|1 (84)
|81 (50)
|3 (45)
|84 (42)
|Palermo:
|45 (99)
|90 (75)
|6 (64)
|30 (63)
|89 (52)
|Roma:
|17 (83)
|37 (72)
|64 (71)
|21 (54)
|77 (48)
|Torino:
|65 (83)
|49 (82)
|88 (78)
|86 (65)
|2 (60)
|Venezia:
|79 (82)
|33 (53)
|38 (52)
|30 (52)
|31 (51)
|Nazionale:
|79 (70)
|90 (68)
|54 (57)
|16 (57)
|58 (53)