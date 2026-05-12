Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 12 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 12 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Come si gioca al SuperEnalotto? Cosa è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 09 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (93) 66 (81) 10 (72) 3 (62) 74 (54)
Cagliari: 41 (98) 52 (72) 63 (64) 12 (56) 45 (49)
Firenze: 33 (81) 78 (69) 28 (68) 3 (42) 65 (41)
Genova: 66 (80) 6 (70) 3 (54) 53 (51) 90 (50)
Milano: 77 (77) 61 (71) 88 (61) 15 (59) 74 (57)
Napoli: 40 (105) 1 (84) 81 (50) 3 (45) 84 (42)
Palermo: 45 (99) 90 (75) 6 (64) 30 (63) 89 (52)
Roma: 17 (83) 37 (72) 64 (71) 21 (54) 77 (48)
Torino: 65 (83) 49 (82) 88 (78) 86 (65) 2 (60)
Venezia: 79 (82) 33 (53) 38 (52) 30 (52) 31 (51)
Nazionale: 79 (70) 90 (68) 54 (57) 16 (57) 58 (53)

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