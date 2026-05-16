Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 16 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 16 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Che cosa è il Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Quali sono i numeri vincenti del 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 15 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (96) 66 (84) 10 (75) 3 (65) 74 (57)
Cagliari: 41 (101) 52 (75) 63 (67) 12 (59) 45 (52)
Firenze: 78 (72) 28 (71) 3 (45) 4 (41) 17 (40)
Genova: 66 (83) 6 (73) 3 (57) 53 (54) 90 (53)
Milano: 77 (80) 61 (74) 88 (64) 15 (62) 74 (60)
Napoli: 40 (108) 1 (87) 81 (53) 84 (45) 59 (45)
Palermo: 90 (78) 6 (67) 30 (66) 12 (55) 70 (48)
Roma: 17 (86) 21 (57) 77 (51) 88 (50) 75 (43)
Torino: 65 (86) 49 (85) 88 (81) 86 (68) 2 (63)
Venezia: 79 (85) 30 (55) 31 (54) 63 (53) 39 (53)
Nazionale: 90 (71) 54 (60) 16 (60) 58 (56) 57 (54)

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