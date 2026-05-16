Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 16 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 15 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (96)
|66 (84)
|10 (75)
|3 (65)
|74 (57)
|Cagliari:
|41 (101)
|52 (75)
|63 (67)
|12 (59)
|45 (52)
|Firenze:
|78 (72)
|28 (71)
|3 (45)
|4 (41)
|17 (40)
|Genova:
|66 (83)
|6 (73)
|3 (57)
|53 (54)
|90 (53)
|Milano:
|77 (80)
|61 (74)
|88 (64)
|15 (62)
|74 (60)
|Napoli:
|40 (108)
|1 (87)
|81 (53)
|84 (45)
|59 (45)
|Palermo:
|90 (78)
|6 (67)
|30 (66)
|12 (55)
|70 (48)
|Roma:
|17 (86)
|21 (57)
|77 (51)
|88 (50)
|75 (43)
|Torino:
|65 (86)
|49 (85)
|88 (81)
|86 (68)
|2 (63)
|Venezia:
|79 (85)
|30 (55)
|31 (54)
|63 (53)
|39 (53)
|Nazionale:
|90 (71)
|54 (60)
|16 (60)
|58 (56)
|57 (54)