Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 9 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 9 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Quando sono le prossime estrazioni? Quali sono i numeri vincenti del 10eLotto? Come giocare al SuperEnalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 08 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (92) 66 (80) 10 (71) 3 (61) 74 (53)
Cagliari: 41 (97) 52 (71) 63 (63) 12 (55) 45 (48)
Firenze: 33 (80) 78 (68) 28 (67) 64 (59) 3 (41)
Genova: 66 (79) 6 (69) 3 (53) 53 (50) 90 (49)
Milano: 77 (76) 61 (70) 88 (60) 15 (58) 74 (56)
Napoli: 40 (104) 1 (83) 81 (49) 3 (44) 84 (41)
Palermo: 45 (98) 90 (74) 6 (63) 30 (62) 89 (51)
Roma: 17 (82) 37 (71) 64 (70) 21 (53) 77 (47)
Torino: 65 (82) 49 (81) 88 (77) 86 (64) 2 (59)
Venezia: 79 (81) 33 (52) 38 (51) 30 (51) 31 (50)
Nazionale: 79 (69) 90 (67) 54 (56) 16 (56) 58 (52)

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