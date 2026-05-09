Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 9 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Quando sono le prossime estrazioni? Quali sono i numeri vincenti del 10eLotto? Come giocare al SuperEnalotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 08 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (92)
|66 (80)
|10 (71)
|3 (61)
|74 (53)
|Cagliari:
|41 (97)
|52 (71)
|63 (63)
|12 (55)
|45 (48)
|Firenze:
|33 (80)
|78 (68)
|28 (67)
|64 (59)
|3 (41)
|Genova:
|66 (79)
|6 (69)
|3 (53)
|53 (50)
|90 (49)
|Milano:
|77 (76)
|61 (70)
|88 (60)
|15 (58)
|74 (56)
|Napoli:
|40 (104)
|1 (83)
|81 (49)
|3 (44)
|84 (41)
|Palermo:
|45 (98)
|90 (74)
|6 (63)
|30 (62)
|89 (51)
|Roma:
|17 (82)
|37 (71)
|64 (70)
|21 (53)
|77 (47)
|Torino:
|65 (82)
|49 (81)
|88 (77)
|86 (64)
|2 (59)
|Venezia:
|79 (81)
|33 (52)
|38 (51)
|30 (51)
|31 (50)
|Nazionale:
|79 (69)
|90 (67)
|54 (56)
|16 (56)
|58 (52)