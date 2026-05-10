iStock Quali sono i migliori conti correnti di maggio 2026: tutte le offerte

Con le offerte di maggio 2026, aprire un conto a canone zero con bonus e tassi promozionali è più conveniente del solito. Non parliamo soltanto di metodi di deposito di stipendio, pensione e risparmi, ma di veri e propri centri operatori. Da qui passano tutte le principali attività finanziarie, come domiciliazioni, accrediti, bonifici, pagamenti digitali e gestione delle spese.

Quali sono, dunque, i migliori conti a zero canone e quali i bonus e i tassi più vantaggiosi che offrono.

Che conti correnti scegliere a maggio 2026?

Anche a maggio 2026 è possibile trovare numerose offerte di conti correnti a zero canone accessibili a un pubblico ampio senza particolari limiti di età.

Molti di questi prodotti, oltre all’assenza di spese, includono anche vantaggi aggiuntivi come bonus di benvenuto, iniziative “porta un amico” e tassi di interesse competitivi.

Tra i migliori del momento ci sono:

conto corrente Arancio;

conto corrente Bbva;

Selfy conto di banca Mediolanum;

conto corrente Crédit Agricole.

Conto corrente Arancio

Banca Ing propone una super offerta per il mese di maggio 2026 grazie alla quale è possibile ottenere il 4% lordo per 12 mesi fino a 50.000 euro se:

si apre il conto corrente Arancio entro il 23 maggio aggiungendo anche il conto deposito Arancio;

si accredita lo stipendio/pensione o si ha un’entrata di almeno 1.000 euro al mese.

Sulle somme depositate che superano i 50.000 euro o dopo i dodici mesi dall’apertura e su ogni conto aperto dopo il primo, si applica invece il tasso base indicato nella documentazione contrattuale. Il riconoscimento del 4% avviene dopo che l’istituto di credito verifica che tutte le condizioni siano state rispettate.

I conti correnti a canone zero proposti da banca Ing sono due: il Light e il Più.

Il primo è sempre a canone zero e offre a costo zero:

il canone della carta di debito Mastercard;

il canone della carta prepagata Mastercard;

i bonifici Sepa anche istantanei;

i Mav, i Rav e gli F24.

Il Più costa invece 5 euro al mese, che sono azzerabili se si accredita lo stipendio, si hanno entrate mensili a partire da 1.000 euro oppure un’età non superiore ai 30 anni. Inclusi gratis con questo conto si hanno:

il canone della carta di debito Mastercard;

il canone della carta prepagata Mastercard;

il canone della carta di credito Mastercard;

i bonifici Sepa anche istantanei;

i Mav, i Rav, i PagoPa, i bollettini, i Cbill e gli F24;

i prelievi sia in Italia che in Europa.

Se infine si apre il conto e si condivide il codice amico, sia la persona che lo invia che quella che lo riceve, attivando il conto Ing, ricevono un bonus di 50 euro.

Conto corrente Bbva

Tra i migliori conti correnti di maggio 2026 c’è quello di banca Bbva che come Ing offre una remunerazione senza condizioni del 3% lordo per i primi 6 mesi con liquidazione mensile degli interessi per importi fino a 1 milione di euro.

Gli interessi vengono liquidati mensilmente e l’accredito avviene nei primi giorni del mese successivo. Se si attiva il salvadanaio digitale, poi, si ottiene il 3% lordo di remunerazione sul saldo del conto a zero spese per sempre. A ciò si aggiunge il 3% di cashback al mese sugli acquisti.

Il conto corrente Bbva è a zero spese così come la carta di debito. Inoltre:

non si pagano i bonifici Sepa istantanei e ordinari;

il prelievo dei contanti è gratuito nella zona euro a partire da 100 euro.

Inoltre, è possibile ottenere lo stipendio con un anticipo di cinque giorni prima e si ha diritto al servizio di custodia titoli gratuitamente fino al prossimo 1° gennaio 2027.

Qualora si invitino gli amici ad aprire il conto Bbva, si ottengono 20 euro per ogni singola persona che effettua l’operazione, fino a un massimo di 200 euro. Anche chi riceve l’invito e diventa cliente della banca ottiene un bonus di 10 euro.

Infine, se si accredita lo stipendio o si ha un’entrata mensile minima di 800 euro si può accedere a tassi agevolati su mutui e prestiti.

Selfy conto di banca Mediolanum

Selfy conto di banca Mediolanum dà la possibilità di ottenere un buono Amazon da 100 euro. Per fruire di quest’offerta, però, è necessario aprire il conto entro il 10 maggio 2026 e richiedere la Mediolanum card. Bisogna poi fare acquisti con quest’ultima per almeno 100 euro entro il 30 giugno 2026.

Il conto corrente di banca Mediolanum è a canone zero il primo anno e poi il costo mensile diventa di 3,75 euro. È sempre gratuito, invece, per chi ha meno di 30 anni.

Con questo conto non si pagano:

i bonifici Sepa anche istantanei;

i prelievi Atm in area euro;

l’accredito dello stipendio o della pensione;

la carta di debito digitale;

l’assistenza via chat;

l’addebito delle utenze;

il Selfy assistant o un supporto per i propri progetti.

Il conto si può poi azzerare se si accredita lo stipendio o se si spendono almeno 500 euro al mese.

Conto corrente Crédit Agricole

Infine, tra i migliori conti correnti di maggio 2026 c’è quello online della Crédit Agricole. Il canone è gratuito per i primi 9 mesi e poi costa 2 euro. Lo si può però azzerare se:

si hanno meno di 30 anni;

si accredita lo stipendio o la pensione;

si ha un patrimonio complessivo uguale o superiore a 5.000 euro;

si ha un dossier titoli attivo.

Per quanto riguarda i costi:

i bonifici Sepa online e istantanei sono gratuiti;

i bonifici Sepa allo sportello verso la stessa banca o altre costano 8 euro;

le domiciliazioni bancarie sono gratuite;

la carta di debito Visa è gratuita per i primi 2 anni, poi costa 2 euro al mese;

la carta di credito Nexi Classic prevede un canone annuo di 49,99 euro;

il rilascio della carta di debito Crédit Agricole Bancomat è gratuito;

i prelievi di contante verso gli Atm Crédit Agricole con la carta Bancomat sono gratuiti;

i prelievi di contante verso altri Atm di altre banche anche in euro hanno un costo di 2,10 euro.

Aprendo il conto corrente online si ottiene poi un bonus Amazon di benvenuto di 50 euro se:

si inserisce il codice promo “VISA”;

si richiede la carta di debito Visa;

si effettua una transazione di qualsiasi importo entro trenta giorni.

Si ottiene inoltre un bonus di 50 euro Amazon se si accredita la pensione o lo stipendio.

Infine, si possono ottnere fino a 100 euro di buoni Amazon, se si utilizza la carta di debito Visa.