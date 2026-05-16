Scopri come funziona il servizio Borsellino Spedizioni di Poste Italiane e perché può davvero aiutare a risparmiare tempo e denaro sulle spedizioni online

iStock Cos’è il Borsellino Spedizioni di Poste Italiane?

Spedire pacchi online è oramai un’abitudine sia tra privati che tra chi gestisce piccole attività commerciali. Poste Italiane, con il Borsellino Spedizioni ha reso questa funzione più comoda. Si tratta di un servizio che permette di risparmiare tempo e denaro, evitare lunghe code agli sportelli e gestire il ritiro comodamente a casa.

Cos’è il Borsellino Spedizioni

Il Borsellino Spedizioni è un servizio integrato in Poste Delivery Web grazie al quale si possono pagare le spedizioni in Italia e all’estero utilizzando il credito precedentemente ricaricato.

Il vantaggio principale è la velocità nei pagamenti, dato che non è necessario selezionare ogni volta la carta o il conto. Il costo viene scalato in automatico – ciò può essere particolar comodo soprattutto per chi spedisce con frequenza, come chi ha un’attività commerciale.

Come funziona Poste Delivery Web

Il Borsellino Spedizioni è collegato al servizio digitale Delivery Web di Poste Italiane che permette agli utenti, gestendo gran parte della procedura direttamente a casa, di effettuare spedizioni:

fino a 70 chili in Italia;

fino a 30 chili all’estero.

Come consegnare il pacco

Il pacco può essere consegnato:

presso un ufficio postale;

presso un punto vendita Poste;

al corriere direttamente al proprio domicilio (è obbligatorio farlo nel caso di pacchi superiori a 30 chili).

Per molte spedizioni nazionali non serve stampare la lettera di vettura ma basta mostrare il codice 2D generato dal sistema all’operatore dell’ufficio postale o del Punto Poste.

In alternativa, si può richiedere il Ritiro Paperless che rende ancora più semplice il procedimento. In quel caso è il corriere si occupa direttamente della stampa della documentazione.

Perché è meglio spedire online

Con Poste Delivery Web è possibile organizzare una spedizione dal Pc o dallo smartphone scegliendo la destinazione, il tipo di consegna e i servizi aggiuntivi.

Dopo l’inserimento dei dati del destinatario, il sistema mostra il prezzo e dà la possibilità di pagare online. L’utente riceve poi una e-mail di riepilogo con le istruzioni per completare la spedizione. Il servizio digitale ha l’obiettivo di ridurre gli errori e i tempi di attesa.

Grazie alla rubrica integrata, inoltre, si possono salvare i contatti che si usano di più e richiamarli in modo rapido quando si effettua un nuovo acquisto.

Le modalità di pagamento

Le spedizioni online si possono pagare con:

carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard dalle 00:15 alle ore 23:45;

dei circuiti Visa e Mastercard dalle 00:15 alle ore 23:45; PayPal 24 ore su 24;

24 ore su 24; addebito sul conto corrente BancoPosta dalle 6 alle ore 22:30;

dalle 6 alle ore 22:30; carta prepagata Postepay dalle 00:15 alle 23:45.

La ricevuta di spedizione è poi disponibile nella bacheca personale MyPoste.

Perché il Borsellino conviene

La rapidità è il punto di forza del Borsellino Spedizioni di Poste Italiane dato che si utilizza, come già detto, il credito pre-caricato.

Il servizio inoltre prevede dei bonus sulle ricariche, con una percentuale di credito aggiuntiva da utilizzare per le spedizioni future che può arrivare al massimo al 15%.

Come attivare il servizio

Si può attivare il Borsellino Spedizioni di Poste Italiane direttamente online.

Bisogna prima accedere al proprio account di Poste Italiane e poi entrare nella sezione dedicata, scegliendo l’importo da caricare.