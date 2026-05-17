ANSA Scioperi 18-24 maggio: stop generale Usb, disagi per treni, mezzi pubblici e ospedali.

Gli scioperi della settimana 18-24 maggio hanno come evento principale lo sciopero generale che è stato indetto per lunedì 18 maggio dal sindacato Usb (Unione Sindacale di Base).

Si tratta di uno sciopero di 24 ore che coinvolge gli iscritti al sindacato nel settore pubblico e privato, secondo varie modalità. A rischio scuola, sanità, servizi pubblici in generale e trasporti. Tutti settori che potrebbero registrare importanti rallentamenti e rimodulazioni. E nella stessa giornata è previsto lo sciopero del trasporto pubblico locale a Bari. Ed è previsto anche lo sciopero della sanità indetto da Usi.

Sciopero generale lunedì 18 maggio

“Il 18 maggio fermiamo il Paese contro guerra, genocidio, riarmo e repressione. Per salari, welfare, sanità, scuola, diritti, democrazia”, ha proclamato il sindacato Usb nell’annunciare lo sciopero.

Si ricorda che il sindacato Usb è diffuso in una serie di settori, dal pubblico impiego alla scuola, dai trasporti alla sanità. Tuttavia non si tratta di un sindacato maggioritario. I disagi, come avviene di solito in caso di sciopero, saranno sensibili e su vasta scala. Impossibile però prevedere se davvero il Paese si fermerà del tutto, come annunciato da Usb.

18 maggio sciopero generale, disagi nei trasporti

Queste le modalità di applicazione dello sciopero generale del 18 maggio, relativamente al settore dei trasporti (treni, mezzi pubblici, traghetti, taxi, autostrade):

sciopero treni – dalle 21:00 del 17 maggio alle 20:59 del 18 maggio;

sciopero mezzi pubblici locali – lo sciopero avverrà secondo modalità stabilite localmente;

sciopero traghetti isole maggiori – a partire da un’ora prima delle partenze di giorno 18 maggio;

sciopero traghetti isole minori – dalle 00:01 alle 23:59;

sciopero taxi – dalle 00:01 alle 23:59;

sciopero autostrade – dalle 22:00 del 17 maggio.

Non è invece previsto uno sciopero degli aerei.

Sciopero mezzi pubblici 18 maggio

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, ogni esercente seguirà modalità proprie. Il suggerimento è quello di visionare il sito ufficiale del vettore della propria città.

Ogni esercente indicherà le linee interessate dallo sciopero, comprese le linee notturne. E indicherà anche le corse garantite dalle fasce di garanzia. Possibile inoltre trovare informazioni relative all’accessibilità, cioè quali saranno le stazioni della metro aperte e dotate di ascensore o montacarichi per sedie a rotelle. Lo sciopero interesserà anche i servizi accessori per la mobilità. come gli infopoint.

Sciopero treni, fasce garantite il 18 maggio

Anche durante lo sciopero del 18 maggio, Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto. Informazioni sul sito ufficiale di Trenitalia (trenitalia.com) al percorso Home > Informazioni e Assistenza > Treni garantiti in caso di sciopero.

Su Italo la lista dei treni garantiti in caso di sciopero si trova nella home page (ma per comodità la inseriamo qui (italotreno.com/-/media/Images/content/pdf/sciopero/2026/05/lista-garantiti_170526.pdf).

Trenord pubblica la lista dei treni garantiti in questa pagina: Trenord > News > Trenord informa > Avvisi > Sciopero (o in alternativa ecco la pagina utile trenord.it/news/trenord-informa/avvisi/sciopero)

Scuola, sanità e altri settori

Lo sciopero di lunedì 18 maggio indetto da Usb potrebbe causare disagi anche in altri settori chiave. A scuola lezioni a rischio per l’intera giornata, dagli asili nido alle superiori. Le famiglie sono già state avvisate della possibile sospensione dei servizi sia pubblici che privati.

Nella sanità lo sciopero durerà tutto il giorno, sono garantiti i servizi di emergenza (Pronto Soccorso e 118) ma le visite specialistiche e gli esami programmati potrebbero essere rimandati o ritardare. Lo sciopero della sanità è stato annunciato dal sindacato Usi, che ha indetto uno “sciopero nazionale plurisettoriale di tutto il personale medico e non medico delle strutture sanitarie pubbliche del ssn e regionale; cooperative sociali, società e associazioni operanti nei settori socio-sanitari-assistenziali-educativi direttamente o in appalto, concessione, accreditamento sia pubblico che privato”.

Motivazioni dello sciopero

Le motivazioni dello sciopero indetto da Usb riguardano il “genocidio” in Palestina, la solidarietà alla “Global Sumud Flotilla” e la critica a Israele, Usa, Governo Meloni, Ue e Nato.

Sciopero a Bari

C’è anche uno sciopero a Bari il 18 maggio, relativamente al trasporto pubblico locale. Lo stop di 24 ore è stato indetto da Ost Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal.