Come funziona il conto corrente BancoPosta Business Link, a chi è rivolto, quali servizi offre e i requisiti per azzerare il canone

iStock Come funziona precisamente il conto corrente BancoPosta Business Link, qual è il suo costo e quali sono le condizioni per azzerarlo

Se si ha un’attività, scegliere il conto corrente BancoPosta Business Link di Poste Italiane può essere un’ottima scelta se si cerca una soluzione pratica e non troppo cara. Si tratta infatti di un prodotto pensato per il mondo del business che punta alla gestione online e alla possibilità di ridurre o persino azzerare il canone mensile.

Come funziona il conto BancoPosta Business Link

Il BancoPosta Business Link è tra i migliori conti correnti per i liberi professionisti, piccole imprese e ditte individuali. Si tratta di un prodotto che può essere gestito anche tramite l’app Poste Business e l’internet banking, consentendo di svolgere la maggior parte delle operazioni in modalità online:

effettuare bonifici Sepa ordinari e istantanei;

pagare i bollettini;

gestire gli avvisi PagPa;

controllare le scadenze mediante un calendario integrato;

ricevere la rendicontazione elettronica degli incassi;

pagare gli F24.

È possibile inoltre autorizzare dipendenti e collaboratori a operare sul conto grazie alla condivisione delle credenziali.

Canone mensile: quanto costa e come azzerarlo

Il canone base mensile del conto BancoPosta Business Link è di 12 euro per le imprese e di 9 euro per i liberi professionisti. Inclusi nel prezzo si hanno una carta di debito, una carta di versamento e i bonifici e i Postagiro, ad eccezione di alcune disposizioni da/verso alcuni determinati Paesi.

Si ha diritto a uno sconto di 3 euro se si è titolari del servizio di Acquiring Postepay e un saldo contabile medio sul conto uguale o più alto di 4.500 euro.

Se il conto viene richiesto entro il 15 dicembre 2026 si può azzerare il canone per 12 mesi se si attiva entro 120 giorni dalla data di richiesta di apertura del conto uno dei seguenti servizi:

SmartPos Postepay;

Acquiring Poste Tandem Pos Fisico.

Si può poi azzerare per 9 mesi se si ha attivo o se si attiva entro 120 giorni dalla data di richiesta di apertura del conto corrente un servizio Acquiring Mypos Postepay.

Lo stesso sconto è applicato se si è liberi professionisti, lavoratori autonomi o titolari di partita Iva non iscritti al Registro delle Imprese. È necessario, però, avere attivi o attivare entro 120 giorni dalla data di apertura del conto un conto BancoPosta per persone fisiche (ma non quello di base) oppure una carta Postepay Evolution o Standard.

I servizi devono rimanere attivi per tutto il periodo promozionale.

I moduli per risparmiare sulle commissioni

Si possono ridurre i costi delle singole operazioni o degli utenti se si aggiungono al conto base i moduli opzionali.

C’è quello che offre 5 operazioni gratuite al mese, da scegliere tra:

domiciliazioni Sdd B2b e Sdd Core;

bollettini pagati online;

un canone mensile per la ricarica automatica della carta Postepay.

In più con questo modulo si ha diritto a un carnet di assegni. Il costo da sostenere è di 2,50 euro al mese oltre al canone.

Si può inoltre scegliere il modulo fino a 10 operazioni gratuite mensili tra quelle indicate più un carnet di assegni. Il costo in questo caso è di 4,5 euro al mese oltre il canone.

Qualora, invece, si vogliano abilitare più operatori per l’internet banking e l’app di Poste Business oltre al primo incluso nel canone base, si possono scegliere:

fino a 3 utenze al costo di 1,5 euro al mese oltre al canone base;

fino a 5 utenze al costo di 3 euro al mese oltre al canone base.

Nel caso in cui si superino le operazioni o il numero delle utenze, vengono applicate le commissioni standard del conto BancoPosta Business Link.

Come usare il BancaPosta Business Link online

Per gestire il conto BancoPosta Business Link online è necessario registrarsi al sito ufficiale Business di Poste Italiane, dunque scaricare e attivare l’app PosteBusiness sullo smartphone.

Per completare la registrazione sul sito, si deve cliccare sul link ricevuto per e-mail entro 10 giorni e inserire, se richiesto, il codice di conferma ricevuto tramite messaggio sul telefono. Infine si devono scegliere le credenziali di accesso a MyPosteBusiness.

Limiti di mporto per i bollettini e PagoPa

Per quanto riguarda i bollettini e gli avvisi PagoPa pagabili mediante app e sito web ci sono dei limiti di importo da rispettare: