123RF Richiamate farina di ceci per pesticidi

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo immediato di un lotto di farina di ceci a marchio Schani Gram Flour a causa della presenza di clorpirifos, un insetticida vietato nell’Unione Europea per i suoi potenziali effetti mutageni e cancerogeni. Il provvedimento, datato 28 aprile 2026, è stato reso pubblico soltanto nel tardo pomeriggio del 12 maggio sul portale ministeriale dedicato agli avvisi di sicurezza alimentare, con circa due settimane di ritardo.

Il prodotto interessato

La farina di ceci oggetto del richiamo è prodotta dalla società tedesca Global Foods Trading GmbH, il cui stabilimento si trova in Am Winkelgraben 1a, a Biebesheim am Rhein, in Germania. Questa è stata importata e distribuita in Italia dalla società Savi Asian Food Wholesale Srl. Viene commercializzato in confezioni da 1 kg e 2 kg e il lotto coinvolto è il KIE028, con termine minimo di conservazione fissato ad aprile 2027.

Chi ha acquistato questo prodotto con il numero di lotto e la scadenza indicati è invitato a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita d’acquisto per ottenere il rimborso.

Cos’è il clorpirifos e perché è pericoloso

Il clorpirifos è un insetticida organofosforico utilizzato in agricoltura per proteggere le colture da insetti e parassiti. Tuttavia, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) ha individuato gravi preoccupazioni legate al suo utilizzo, che ne hanno portato alla messa al bando nell’Unione Europea a partire dal gennaio 2020. In agricoltura, è uno degli insetticidi organofosfati più diffusi negli Stati Uniti e, prima di essere eliminato gradualmente per uso domestico, era uno degli insetticidi residenziali più utilizzati.

Le analisi condotte dagli esperti dell’Efsa hanno evidenziato possibili effetti genotossici e neurologici, in particolare durante lo sviluppo. Dati epidemiologici hanno inoltre indicato effetti negativi nei bambini, rendendo questa sostanza particolarmente preoccupante per le fasce più vulnerabili della popolazione. A seguito di queste valutazioni, il regolamento comunitario ha abbassato i Limiti Massimi di Residui (LMR) negli alimenti a 0,01 mg/kg.

L’esposizione che supera i livelli raccomandati è stata collegata ad effetti negativi sui sistemi neurologici, disordini persistenti dello sviluppo e disordini autoimmuni

Cosa fare se hai acquistato il prodotto

Se hai in casa la farina di ceci Schani Gram Flour con il lotto KIE028 e scadenza 04/2027, la raccomandazione è chiara:

non consumare il prodotto;

restituirlo al negozio o supermercato dove è stato acquistato;

richiedere il rimborso al punto vendita, senza necessità di presentare lo scontrino.

Per restare aggiornati su richiami e allerte alimentari, è possibile consultare il portale ufficiale del Ministero della Salute.