Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 19 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 16 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (97)
|66 (85)
|10 (76)
|3 (66)
|74 (58)
|Cagliari:
|41 (102)
|63 (68)
|12 (60)
|45 (53)
|27 (51)
|Firenze:
|78 (73)
|28 (72)
|3 (46)
|4 (42)
|17 (41)
|Genova:
|66 (84)
|6 (74)
|3 (58)
|53 (55)
|90 (54)
|Milano:
|77 (81)
|61 (75)
|88 (65)
|15 (63)
|74 (61)
|Napoli:
|40 (109)
|1 (88)
|81 (54)
|84 (46)
|59 (46)
|Palermo:
|90 (79)
|6 (68)
|30 (67)
|12 (56)
|70 (49)
|Roma:
|17 (87)
|21 (58)
|77 (52)
|88 (51)
|75 (44)
|Torino:
|65 (87)
|49 (86)
|88 (82)
|86 (69)
|2 (64)
|Venezia:
|79 (86)
|30 (56)
|31 (55)
|63 (54)
|39 (54)
|Nazionale:
|90 (72)
|54 (61)
|58 (57)
|57 (55)
|49 (54)