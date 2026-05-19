Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 19 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 19 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Cosa è il SuperEnalotto? Quando è l'estrazione successiva?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 16 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (97) 66 (85) 10 (76) 3 (66) 74 (58)
Cagliari: 41 (102) 63 (68) 12 (60) 45 (53) 27 (51)
Firenze: 78 (73) 28 (72) 3 (46) 4 (42) 17 (41)
Genova: 66 (84) 6 (74) 3 (58) 53 (55) 90 (54)
Milano: 77 (81) 61 (75) 88 (65) 15 (63) 74 (61)
Napoli: 40 (109) 1 (88) 81 (54) 84 (46) 59 (46)
Palermo: 90 (79) 6 (68) 30 (67) 12 (56) 70 (49)
Roma: 17 (87) 21 (58) 77 (52) 88 (51) 75 (44)
Torino: 65 (87) 49 (86) 88 (82) 86 (69) 2 (64)
Venezia: 79 (86) 30 (56) 31 (55) 63 (54) 39 (54)
Nazionale: 90 (72) 54 (61) 58 (57) 57 (55) 49 (54)

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