2021 avaro di vacanze: il calendario dei giorni festivi e dei ponti

Il 2021 sarà senza dubbio l’anno della lenta ripartenza. Manca ancora molto, l’orizzonte temporale è così dilatato da sembrare infinito, ma la buona notizia è che, se tutto andrà bene, alla fine di questo nuovo anno saremo fuori dalla pandemia. Secondo molti esperti, potremo definitivamente dire addio al Coronavirus tra la fine del 2021 e la primavera del 2022.

Se riusciremo a raggiungere l’immunità di gregge attraverso il vaccino, condizione assolutamente necessaria per debellare il virus, il Covid gradualmente si trasformerà in un virus latente, debole e suscettibile, forse, di nuovi focolai molto localizzati e immediatamente gestibili. Ma non saremo più costretti a fare i conti con un’epidemia generalizzata e ad alto rischio.

Come sarà il 2021

Dovremo indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale ancora per tutto il 2021, e stare molto attenti alle prossime possibili pandemie, ma qualunque considerazione sul 2021 deve partire da qui: dopo l’annus horribilis del 2020, con il Coronavirus che solo in Italia ha fatto più morti che in guerra (abbiamo superato le vittime del 1944), il 2021 sarà certamente migliore.

Detto questo, guardando al calendario, dal punto di vista delle feste e dei ponti non siamo però messi benissimo: sarà un anno piuttosto avaro in questo senso.

Quasi nessun weekend lungo da sfruttare per una mini-vacanza, sempre compatibilmente con le misure anti-Covid in vigore. A differenza del 2020, la primavera sarà “rigida”: il 25 aprile cade di domenica, il 1 maggio di sabato. Soltanto il 2 giugno cade di mercoledì, e quindi potrebbe essere sfruttabile per qualcuno.

I giorni festivi e i ponti 2021

Queste sono i giorni festivi del 2021:

venerdì 1 gennaio 2021: Capodanno;

mercoledì 6 gennaio 2021: Epifania;

domenica 4 aprile 2021: Pasqua

lunedì 5 aprile 2021: Lunedì dell’Angelo/Pasquetta;

domenica 25 aprile 2021: Festa della Liberazione;

sabato 1 maggio 2021: Festa del Lavoro;

mercoledì 2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica.

lunedì 1 novembre 2021: Ognissanti;

mercoledì 8 dicembre: Immacolata concezione;

sabato 25 e domenica 26 dicembre: Natale e Santo Stefano.

Calendario scolastico 2021

Per quanto riguarda il calendario scolastico, alcune Regioni hanno deciso di concedere un ponte di ben quattro giorni in occasione del 2 giugno, che quest’anno cade di mercoledì. Al momento il mega ponte del 2 giugno, che scatterà domenica 30 maggio, ci sarà per gli studenti di Lazio e Umbria.

Tuttavia, anche se i calendari scolastici delle altre regioni non hanno previsto il ponte del 2 giugno 2021, le scuole potranno stabilire in autonomia di rimanere chiuse per due giorni.