La mobilitazione USI-CIT ferma pubblico e privato. Fasce orarie assicurate per treni e voli e le tutele per chi viaggia o lavora il 1° maggio

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Sciopero generale 1° maggio 2026.

Il mondo del lavoro si prepara a un 1° Maggio di mobilitazione. Per la Festa dei Lavoratori e delle Lavoratrici 2026, il sindacato Unione Sindacale Italiana (USI-CIT) ha proclamato lo sciopero generale nazionale di 24 ore. La mobilitazione interesserà quindi l’intera giornata.A differenza di manifestazioni puramente celebrative, la protesta del 1° maggio si annuncia come un blocco quasi totale delle attività in diversi comparti.

La mobilitazione coinvolgerà tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato. Vediamo cosa c’è da sapere per gestire eventuali disagi.

Sciopero 1° maggio: i settori coinvolti

Lo sciopero ha un carattere definito “onnicomprensivo”. Significa che ogni comparto è interessato e ogni lavoratore e lavoratrice è chiamata all’astensione dal lavoro.

In particolare, come cita la fonte USI-CIT, si fermano:

gli uffici comunali;

gli sportelli amministrativi;

i servizi locali;

le attività commerciali.

Tutti i lavoratori e le lavoratrici, sia pubbliche che private, si fermano per il 1° maggio.

Anche il fronte trasporti, seppur monitorato, può creare disagi in tutta Italia. Lo sciopero è totale, ma l’adesione nel settore dei trasporti potrebbe variare a seconda delle realtà locali e dei singoli accordi aziendali.

Attenzione: è possibile che il trasporto locale (bus e tram) risenta meno della protesta rispetto ai collegamenti a lunga percorrenza. Si consiglia di monitorare le informazioni ufficiali.

Quali sono i servizi garantiti

Anche trattandosi di uno sciopero nazionale e generale, che impatta su servizi pubblici anche essenziali, la normativa italiana impone il rispetto delle prestazioni minime per garantire.

Sono quindi previste fasce di garanzia per diversi settori, come il trasporto ferroviario e aereo e la sanità.

Per i trasporti restano confermate le fasce di garanzia che vanno:

dalle 7:00 alle 10:00;

dalle 18:00 alle 21:00.

Saranno sicuramente garantiti i servizi di emergenza, il pronto soccorso e l’assistenza sanitaria d’urgenza. Le prestazioni programmate non urgenti potrebbero invece subire rinvii.

Il consiglio generale in questi casi è verificare i siti ufficiali delle aziende di trasporto come Trenitalia, Italo e aziende di TPL locali e monitorare i comunicati delle amministrazioni comunali per evitare disagi negli spostamenti.

Per cosa si sciopera il 1° maggio

Lo sciopero del 1° maggio corrisponde alla Festa del Lavoro, o meglio la Festa dei lavoratori e delle lavoratrici. È una ricorrenza storica, che richiama gli eventi di Chicago del 1° maggio 1886, quando fu indetto uno sciopero generale negli Stati Uniti per rivendicare condizioni umane e la riduzione della giornata lavorativa. Quella protesta culminò in un tragico massacro, divenuto noto come “Massacro di Haymarket” il 4 maggio, dove undici persone persero la vita.

Fu il congresso della Seconda Internazionale a Parigi nel 1889 a ufficializzare il 1° maggio come giornata di mobilitazione internazionale per la riduzione dell’orario a 8 ore. In Italia, la data divenne festa nazionale ufficiale nel 1947.

Lo sciopero del 2026 indetto dall’USI-CIT propone rivendicazioni come l’adeguamento salariale per difendere il potere d’acquisto a fronte dell’inflazione, ma anche il tema della sicurezza sul lavoro.

E ancora, il contrasto alla precarietà che passa attraverso la richiesta di maggiore stabilità contrattuale nel settore pubblico e privato.