Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 2 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 30 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (114)
|67 (87)
|66 (75)
|10 (66)
|16 (56)
|Cagliari:
|41 (92)
|52 (66)
|63 (58)
|12 (50)
|32 (46)
|Firenze:
|33 (75)
|78 (63)
|28 (62)
|64 (54)
|69 (47)
|Genova:
|66 (74)
|6 (64)
|25 (50)
|3 (48)
|53 (45)
|Milano:
|77 (71)
|61 (65)
|88 (55)
|15 (53)
|74 (51)
|Napoli:
|40 (99)
|1 (78)
|8 (53)
|81 (44)
|3 (39)
|Palermo:
|45 (93)
|90 (69)
|36 (59)
|6 (58)
|30 (57)
|Roma:
|17 (77)
|7 (67)
|37 (66)
|34 (66)
|64 (65)
|Torino:
|65 (77)
|49 (76)
|88 (72)
|68 (62)
|86 (59)
|Venezia:
|79 (76)
|17 (54)
|33 (47)
|38 (46)
|30 (46)
|Nazionale:
|51 (66)
|30 (65)
|79 (64)
|90 (62)
|11 (60)