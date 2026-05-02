Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 2 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 2 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Cosa offre il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 30 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (114) 67 (87) 66 (75) 10 (66) 16 (56)
Cagliari: 41 (92) 52 (66) 63 (58) 12 (50) 32 (46)
Firenze: 33 (75) 78 (63) 28 (62) 64 (54) 69 (47)
Genova: 66 (74) 6 (64) 25 (50) 3 (48) 53 (45)
Milano: 77 (71) 61 (65) 88 (55) 15 (53) 74 (51)
Napoli: 40 (99) 1 (78) 8 (53) 81 (44) 3 (39)
Palermo: 45 (93) 90 (69) 36 (59) 6 (58) 30 (57)
Roma: 17 (77) 7 (67) 37 (66) 34 (66) 64 (65)
Torino: 65 (77) 49 (76) 88 (72) 68 (62) 86 (59)
Venezia: 79 (76) 17 (54) 33 (47) 38 (46) 30 (46)
Nazionale: 51 (66) 30 (65) 79 (64) 90 (62) 11 (60)

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