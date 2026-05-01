Sono note le date di pagamento di maggio delle principali prestazioni erogate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Ecco quali sono

123RF Pagamenti Inps in ritardo a maggio: quando arrivano

Maggio 2026 porta con sé un fitto calendario di appuntamenti con l’Inps. Pensionati, famiglie con figli, disoccupati e percettori di sussidi sociali devono tenere d’occhio date precise per non perdere gli accrediti. Ecco una guida alle scadenze del mese, prestazione per prestazione.

Pensioni, si parte il 2 maggio

Le pensioni di maggio 2026 vengono erogate nel primo giorno bancabile utile del mese. Poiché il 1° maggio è la Festa dei Lavoratori, il pagamento slitta al primo giorno utile successivo, con date diverse a seconda della modalità di riscossione:

2 maggio: per chi riscuote presso Poste Italiane (operative anche il sabato mattina);

4 maggio: per chi riceve l’accredito su conto corrente bancario.

Per chi ritira la pensione in contanti agli sportelli postali, Poste Italiane consiglia di seguire una turnazione alfabetica in base al cognome, per evitare code e attese:

sabato 2 maggio: cognomi dalla A alla B;

lunedì 4 maggio: cognomi dalla C alla D;

martedì 5 maggio: cognomi dalla E alla K;

mercoledì 6 maggio: cognomi dalla L alla O;

giovedì 7 maggio: cognomi dalla P alla R;

venerdì 8 maggio: cognomi dalla S alla Z.

Il prelievo in contanti è consentito esclusivamente per importi netti fino a 1.000 euro. Chi percepisce cifre superiori deve comunicare all’Inps un conto corrente bancario o postale su cui ricevere il versamento. In alternativa, chi dispone di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution può prelevare dai Postamat, evitando le code allo sportello.

Il cedolino della pensione è consultabile e scaricabile nell’area riservata MyInps del sito dell’Istituto, accedendo con Spid, Cie o Cns.

Assegno unico, pagamenti tra il 20 e il 21 maggio

L’Assegno unico universale segue tempistiche differenziate in base alla situazione del nucleo familiare:

tra il 20 e il 21 maggio per le famiglie già beneficiarie che non hanno registrato variazioni di importo o di Isee;

nell’ultima settimana del mese per chi ha presentato una nuova domanda o ha avuto variazioni nell’Isee o nella composizione del nucleo familiare.

L’Inps raccomanda di verificare periodicamente la validità della domanda e di accertarsi che tutti i dati siano aggiornati, per evitare sospensioni o ritardi nei pagamenti.

Naspi e Dis-Coll, accredito entro metà mese

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) viene accreditata tra l’11 e il 18 maggio. La data esatta dipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda, che deve essere inoltrata entro 68 giorni dall’interruzione del rapporto di lavoro.

Chi attende il primo pagamento potrebbe dover aspettare qualche giorno in più, poiché l’Inps deve completare la verifica della domanda. Per controllare lo stato dell’accredito, è possibile accedere al proprio Fascicolo Previdenziale tramite il sito dell’Istituto, utilizzando Spid, Cie o Cns. Le stesse tempistiche si applicano ai percettori della Dis-Coll, la misura di sostegno al reddito destinata ai collaboratori coordinati e continuativi.

Assegno di inclusione, quando arriva

L’Assegno di inclusione (Adi) prevede due date per il pagamento:

15 maggio: per i nuovi beneficiari, ossia coloro che hanno presentato domanda e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (Pad) nel mese di aprile 2026;

27 maggio: per chi percepisce già l’Adi da almeno un mese e continua a mantenere i requisiti previsti dalla legge.

La domanda può essere presentata online sul portale Inps oppure tramite patronati e Caf. Vale la pena ricordare che la Legge di Bilancio per il 2026 ha introdotto novità sull’Isee, ampliando la platea dei potenziali beneficiari grazie all’aumento della franchigia sulla prima casa.