Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 24 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto? Quando è la prossima estrazione? Cosa significa 5+ nel Superenalotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 23 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (110)
|67 (83)
|66 (71)
|10 (62)
|16 (52)
|Cagliari:
|41 (88)
|26 (82)
|52 (62)
|63 (54)
|12 (46)
|Firenze:
|33 (71)
|78 (59)
|28 (58)
|67 (56)
|64 (50)
|Genova:
|66 (70)
|6 (60)
|49 (58)
|25 (46)
|3 (44)
|Milano:
|77 (67)
|61 (61)
|88 (51)
|15 (49)
|74 (47)
|Napoli:
|40 (95)
|1 (74)
|36 (66)
|8 (49)
|81 (40)
|Palermo:
|45 (89)
|90 (65)
|36 (55)
|6 (54)
|30 (53)
|Roma:
|17 (73)
|7 (63)
|37 (62)
|34 (62)
|64 (61)
|Torino:
|65 (73)
|49 (72)
|88 (68)
|68 (58)
|86 (55)
|Venezia:
|79 (72)
|17 (50)
|33 (43)
|38 (42)
|30 (42)
|Nazionale:
|22 (102)
|51 (62)
|30 (61)
|79 (60)
|90 (58)