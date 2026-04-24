Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 24 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato:

Chiedi a QuiFinanza

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 24 aprile 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Quando è la prossima estrazione? Cosa significa 5+ nel Superenalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 23 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (110) 67 (83) 66 (71) 10 (62) 16 (52)
Cagliari: 41 (88) 26 (82) 52 (62) 63 (54) 12 (46)
Firenze: 33 (71) 78 (59) 28 (58) 67 (56) 64 (50)
Genova: 66 (70) 6 (60) 49 (58) 25 (46) 3 (44)
Milano: 77 (67) 61 (61) 88 (51) 15 (49) 74 (47)
Napoli: 40 (95) 1 (74) 36 (66) 8 (49) 81 (40)
Palermo: 45 (89) 90 (65) 36 (55) 6 (54) 30 (53)
Roma: 17 (73) 7 (63) 37 (62) 34 (62) 64 (61)
Torino: 65 (73) 49 (72) 88 (68) 68 (58) 86 (55)
Venezia: 79 (72) 17 (50) 33 (43) 38 (42) 30 (42)
Nazionale: 22 (102) 51 (62) 30 (61) 79 (60) 90 (58)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto