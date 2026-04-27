Come rendere rimborsabili i biglietti Economy e Super Economy di Trenitalia grazie alla nuova opzione tiRimborso e quali sono i limiti

iStock Ora è possibile chiedere il rimborso anche dei biglietti Economy e Super Economy Trenitalia

Risparmiare sui biglietti dei treni è una priorità per tutti, visti i rincari degli ultimi anni. Non sempre, però, le tariffe più economiche come la Super Economy sono un’ottima occasione. Il motivo è che spesso non prevedono possibilità di rimborso, per cui se si ha la necessità di annullare il viaggio si rischia di perdere tutto.

Ora, però, grazie all’ultima novità introdotta da Trenitalia si può recuperare parte dell’importo speso anche sui biglietti scontati grazie all’opzione tiRimborso.

Come funziona tiRimborso sui biglietti Trenitalia

Il funzionamento di tiRimborso sui biglietti dei treni è semplice: si paga un piccolo supplemento al momento dell’acquisto e il ticket diventa in parte rimborsabile. In questo modo si recupera una parte del denaro anche se la tariffa scelta non offre questa possibilità.

L’obiettivo della nuova opzione introdotta è quello di tutelare economicamente coloro che scelgono offerte scontate e allo stesso tempo mantenere un minimo di flessibilità. Si tratta quindi di una novità davvero utile, soprattutto per chi programma il viaggio con anticipo e corre maggiori rischi di incorrere in imprevisti.

Quali biglietti diventano rimborsabili con tiRimborso

Grazie all’opzione tiRimborso è possibile chiedere il rimborso parziale dei biglietti di viaggio acquistati con le offerte:

Economy;

Super Economy;

Freccia Young;

Freccia Senior;

Young;

Me&You;

Insieme;

Freccia 2×1;

FrecciaDays;

Speciale Eventi;

Freccia Friends.

Economy

La Economy è una tariffa scontata con cui si può viaggiare anche sulle Frecce Trenitalia e Intercity pagando il biglietto meno del prezzo di base. Il motivo è che i posti sono limitati e possono variare a seconda del giorno, del treno e della classe scelta.

L’offerta si può acquistare fino a 3 giorni prima della partenza del treno e ha un costo minimo di 7,90 euro. Non si può poi combinare con altri sconti, eccetto quelli per ragazzi.

Super Economy

La Super Economy ha le medesime caratteristiche della Economy. Il biglietto, però, si può acquistare solo con un certo margine di anticipo, fino a 9 giorni prima per i treni veloci e fino a 6 giorni prima per gli Intercity.

Freccia Young

La tariffa Freccia Young è dedicata a chi ha meno di 30 anni e permette di viaggiare sui treni Frecciargento e Frecciarossa a prezzi scontati e fissi di 19, 29 e 39 euro a seconda del viaggio e della classe.

L’offerta non si applica però se è previsto uno sconto inferiore al prezzo base del ticket di viaggio del 50%. Freccia Young si può acquistare fino alle ore 24 dell’undicesimo giorno prima della partenza del treno.

Freccia Senior

La Freccia Senior, invece, è l’offerta dedicata a chi ha compiuto i 60 anni e desidera viaggiare sui treni Frecciarossa e Frecciargento a prezzi fissi. I costi sono i seguenti:

il biglietto parte da 39 euro sul livello di servizio Business, prima classe;

il biglietto parte da 34 euro sul livello di servizio Premium;

il biglietto parte dai 29 euro sui livello di servizio standard, seconda classe.

Così come la Freccia Young, l’offerta non si applica se è previsto uno sconto inferiore al prezzo base del ticket di viaggio del 50% e può essere acquistata fino alle ore 24 dell’undicesimo giorno prima della partenza.

Young Intercity e Frecciabianca

La tariffa Young è quella dedicata a chi ha meno di 30 anni e offre uno sconto rispetto al prezzo base del biglietto che va dal 40 al 70% per i Frecciabianca e dal 20 al 70% per gli Intercity e gli Ic Notte, sia in prima che in seconda classe, nei servizi cuccette e Vl.

Per i Frecciabianca, l’offerta si può acquistare fino al nono giorno prima della partenza del treno mentre per gli altri fino al terzo giorno prima che il treno parta. Infine, per acquistare tale tariffa bisogna essere titolati di carta Freccia per viaggi sui Frecciabanca e di cartaX-Go per quelli sugli Intercity.

Me&You

L’offerta Me&You è invece quella per viaggi di due persone sui treni:

Frecciabianca con sconti dal 40 al 50%;

Intercity con sconti dal 20 al 50%;

Intercity Notte con sconti dal 20 al 50% sul prezzo base del biglietto intero.

Così come per la tariffa Young, i ticket per i Frecciabianca si possono acquistare fino a 9 giorni prima della partenza del treno mentre gli altri fino a 3 giorni.

Insieme

L’offerta Insieme è rivolta a gruppi composti da 3/5 persone per viaggiare con sconti dal 40 al 50% sui treni Frecciabianca e dal 20 al 70% sugli Ic e gli Ic Notte. I primi si possono acquistare fino al nono giorno prima della partenza del treno mentre gli altri fino al terzo.

Speciale Eventi

La Speciale Eventi dà invece la possibilità di acquistare biglietti in sconto in concomitanza di eventi, concerti o manifestazioni. Si hanno sconti:

dal 20 al 75% sui treni Frecciabianca, Frecciargento, Frecciarossa nei livello di servizio business, premium e standard, prima e seconda classe;

dal 20 al 75% sugli Ic e Ic notte, prima e seconda classe nei servizi cuccette e vagoni letto.

Tutti i biglietti si possono acquistare fino alle ore 24 del terzo giorno prima della partenza del treno.

Freccia 2X1

Trenitalia comunica che si può viaggiare in due il 2 maggio acquistando l’offerta Freccia 2×1 sui Frecciargento e Frecciarossa con uno sconto del 50%. La promozione è valida fino al terzo giorno prima della partenza del treno.

FrecciaFriends

Infine la FrecciaFriends è l’offerta per gruppi di 3-5 persone che viaggiano su Frecciargento e Frecciarossa. Possono ottenere uno sconto del 50% sul prezzo base interno e il biglietto si può acquistare fino al 15esimo giorno prima della partenza del treno.

Quanto costa tiRimborso

Si può acquistare l’opzione ti Rimborso quando si acquista il ticket di viaggio presso tutti i canali di vendita.

Il costo è il seguente:

2 euro per le offerte Super Economy, FrecciaFriends, FrecciaDays, Freccia 2×1, Freccia Young, Freccia Senior, Me&You, Speciali Eventi;

per le offerte Super Economy, FrecciaFriends, FrecciaDays, Freccia 2×1, Freccia Young, Freccia Senior, Me&You, Speciali Eventi; 1 euro per le offerte Young, Senior ed Economy.

Come avviene il rimborso

Nel caso si acquistino le offerte SuperEconomy, Economy, Young, Senior, Me&You, Freccia 2×1, Insieme, Speciale Eventi e FrecciaFriends, il rimborso avviene sul metodo di pagamento utilizzato, come ad esempio la carta di credito, per acquistare i biglietti.

Qualora invece si acquistino offerte FrecciaYoung, FrecciaSenior e FrecciaDays, il rimborso vene erogato come un bonus per acquistare altri biglietti (ma non per abbonamenti o tratte internazionali, a eccezione di Trenitalia France) entro 12 mesi e non può essere convertito in denaro.

L’opzione tiRimborso non si può infine acquistare se il biglietto ha un costo sotto i 10 euro e inoltre, nel caso di viaggi in gruppo, tutti devono averla attivata. Il rimborso può essere chiesto dall’intero gruppo e non dalla singola persona.