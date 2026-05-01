Cie a Roma senza prenotazione: al Circo Massimo il servizio è riservato a chi ha ancora la vecchia carta di identità cartacea

IPA Carta d’identità elettronica a Roma senza prenotazione: nuova opportunità.

Rinnovare i documenti a Roma diventa più semplice: per tutto il periodo di maggio e giugno, chi deve sostituire la vecchia carta d’identità cartacea per ottenere una nuova Cie (Carta d’identità elettronica) potrà farlo anche al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Ministero dell’Interno, Roma Capitale e Coldiretti Lazio. L’obiettivo è abbattere le attese e portare gli uffici pubblici nei luoghi più frequentati della città, permettendo ai romani di sbrigare le pratiche burocratiche mentre fanno la spesa o passeggiano nel cuore della Capitale.

Carta identità elettronica, Roma potenzia il servizio

Il nuovo punto di rilascio è stato allestito in via di San Teodoro 74, proprio all’interno dello spazio gestito da Coldiretti.

Non si tratta solo di uno sportello per il rilascio, ma di un vero e proprio Identity Point dove i cittadini possono ricevere assistenza per attivare le funzioni digitali della Cie e scoprire come utilizzarla per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Lo sportello sarà operativo ogni sabato e domenica di maggio e giugno, dalle 8:00 alle 15:00.

Cie Roma, senza prenotazione fino a esaurimento posti

Il servizio presso il mercato di via San Teodoro è dedicato esclusivamente a chi è ancora in possesso della vecchia carta d’identità cartacea, sia essa già scaduta o ancora valida.

Per questa specifica categoria di utenti, l’accesso è consentito senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili nella giornata.

Quali documenti portare allo sportello

Per ottenere il nuovo documento elettronico occorre avere con sé una fotografia recente (formato fototessera, sfondo chiaro, posa frontale), il vecchio documento cartaceo (o la denuncia di furto/smarrimento in originale) e la tessera sanitaria o il codice fiscale.

Per i cittadini stranieri è richiesto anche il permesso di soggiorno valido. In caso di minori, se si desidera un documento valido per l’espatrio, serve il modulo di assenso firmato da entrambi i genitori.

Dove fare la carta d’identità a Roma, le aperture straordinarie

A Roma, negli ultimi mesi, le richieste per la Carta d’identità elettronica sono aumentate, con tempi di attesa spesso lunghi negli uffici anagrafici.

Lo stand dell’Identity Point, come detto, resterà aperto tutti i weekend di maggio e giugno. L’apertura mattutina è fissata per le 8:00 e la chiusura per le 15:00.

Questa iniziativa si affianca agli Open Day tradizionali che coinvolgono gli ex Punti Informativi Turistici (Pit) di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore, oltre alla sede di Via Petroselli 52, che però richiedono solitamente la prenotazione online.

Così spiegano l’assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti Monica Lucarelli e l’assessore ai Servizi delegati e alle Periferie Pino Battaglia:

Roma, per dimensioni e complessità, richiede misure mirate. Con nuove sedi e aperture straordinarie cerchiamo di rendere l’accesso più semplice e – in questo caso – anche senza prenotazione nei fine settimana.

Cosa fare se si ha già la Cie e si vuole attivare l’identità digitale

L’Identity Point non serve solo a chi deve cambiare il documento: anche chi ha già ricevuto la Cie può recarsi allo stand per completare le operazioni di attivazione o per imparare a usare il documento con lo smartphone.

La Carta d’identità elettronica è una delle chiavi digitali per entrare nei portali Inps, Agenzia delle Entrate e Fascicolo Sanitario Elettronico.

Presso il punto del Circo Massimo, personale esperto è a disposizione per spiegare come sfruttare al meglio queste possibilità.