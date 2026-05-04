Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 4 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 4 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Come giocare al Superenalotto? Quando ci sono le prossime estrazioni?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 02 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (115) 67 (88) 66 (76) 10 (67) 3 (57)
Cagliari: 41 (93) 52 (67) 63 (59) 12 (51) 32 (47)
Firenze: 33 (76) 78 (64) 28 (63) 64 (55) 69 (48)
Genova: 66 (75) 6 (65) 25 (51) 3 (49) 53 (46)
Milano: 77 (72) 61 (66) 88 (56) 15 (54) 74 (52)
Napoli: 40 (100) 1 (79) 81 (45) 3 (40) 84 (37)
Palermo: 45 (94) 90 (70) 36 (60) 6 (59) 30 (58)
Roma: 17 (78) 7 (68) 37 (67) 34 (67) 64 (66)
Torino: 65 (78) 49 (77) 88 (73) 86 (60) 45 (59)
Venezia: 79 (77) 17 (55) 33 (48) 38 (47) 30 (47)
Nazionale: 79 (65) 90 (63) 5 (61) 54 (52) 16 (52)

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