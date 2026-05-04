Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 4 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto? Come giocare al Superenalotto? Quando ci sono le prossime estrazioni?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 02 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (115)
|67 (88)
|66 (76)
|10 (67)
|3 (57)
|Cagliari:
|41 (93)
|52 (67)
|63 (59)
|12 (51)
|32 (47)
|Firenze:
|33 (76)
|78 (64)
|28 (63)
|64 (55)
|69 (48)
|Genova:
|66 (75)
|6 (65)
|25 (51)
|3 (49)
|53 (46)
|Milano:
|77 (72)
|61 (66)
|88 (56)
|15 (54)
|74 (52)
|Napoli:
|40 (100)
|1 (79)
|81 (45)
|3 (40)
|84 (37)
|Palermo:
|45 (94)
|90 (70)
|36 (60)
|6 (59)
|30 (58)
|Roma:
|17 (78)
|7 (68)
|37 (67)
|34 (67)
|64 (66)
|Torino:
|65 (78)
|49 (77)
|88 (73)
|86 (60)
|45 (59)
|Venezia:
|79 (77)
|17 (55)
|33 (48)
|38 (47)
|30 (47)
|Nazionale:
|79 (65)
|90 (63)
|5 (61)
|54 (52)
|16 (52)