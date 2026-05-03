iStock Cosa si può fare anche online con il proprio libretto di risparmio postale Smart?

Il libretto di risparmio è uno dei prodotti più conosciuti di Poste Italiane. È nato infatti nel 1875 e da allora milioni di italiani hanno iniziato a utilizzarlo per depositare i propri risparmi in modo sicuro grazie alla garanzia dello Stato.

Quali sono dunque tutte le operazioni che si possono effettuare con questo strumento anche in modalità online?

Cosa si può fare con il libretto Smart agli uffici postali e allo sportello

Con il libretto di risparmio Smart è possibile gestire il proprio denaro in modo semplice e flessibile recandosi presso gli uffici postali o gli sportelli Atm Postamat.

Ai primi si possono effettuare versamenti di contanti, di assegni e inoltre:

prelievi;

operazioni di trasferimento denaro previste dal servizio.

Agli Atm, invece, mediante l’ausilio della carta libretto, si può trasferire denaro tra il libretto Smart, il libretto ordinario o il conto corrente BancoPosta in modo veloce e autonomo.

Come si attivano e si abilitano le operazioni online

È possibile attivare le operazioni online con il proprio libretto di risparmio smart in pochi semplici passaggi.

Prima di tutto è necessario associare il proprio numero di telefono al libretto, sia monointestato che a firma disgiunta. Questa operazione si può effettuare recandosi presso un ufficio postale o usando un Atm Postamat portando con sé la carta libretto e il Pin per la conferma.

In alternativa si può attivare il servizio direttamente dalla app di Poste Italiane: basta solo inquadrare il Qr Code fornito allo sportello oppure accedere da Atm Postamat selezionando la voce “servizi e opzioni”. Lo step successivo è quello di selezionare la voce dedicata all’abilitazione dell’app.

Come gestire le operazioni

Dopo l’attivazione delle operazioni online, la gestione del libretto può avvenire accedendo alla propria area personale sul sito ufficiale dell’azienda o dalla app dedicata Poste Italiane.

Per autorizzare le operazioni dispositive è però necessario confermare la notifica ricevuta inserendo il codice PosteId oppure utilizzando i sistemi biometrici come il riconoscimento facciale o l’impronta digitale, se disponibili sul proprio dispositivo.

Si può associare un conto BancoPosta a libretto?

Nel caso si abbia un conto BancoPosta è possibile associare online il proprio numero di cellulare al libretto Smart sia monointestato che a firma disgiunta. L’operazione deve essere autorizzata tramite il codice PosteId utilizzando l’App di Poste Italiane, e successivamente confermata inserendo il codice Otp che si riceverà sul telefono.

Qualora si abbia invece un Libretto Smart aperto prima di novembre 2018, se è già stato fornito un numero di telefono, è comunque necessario completare l’associazione. L’operazione si conclude autorizzando online e inserendo il codice Otp inviato al numero precedentemente registrato.

Quali operazioni si possono effettuare con il libretto Smart online

I maggiorenni in possesso di libretto monointestato o cointestato possono accedere anche alle funzionalità online grazie alle quali è possibile:

visualizzare il pin della propria carta libretto Smart dalla app Poste Italiane ma non dal sito, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;

associare il proprio conto corrente bancario al libretto Smart, sia da app che da sito, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;

ricaricare la prepagata Postepay, da app e da sito, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;

controllare e gestire il libretto per minori, da app e da sito, tutti i giorni tranne i festivi dalle ore 8 alle ore 24;

controllare i buoni postali, da app e da sito, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;

rimborsare bfp, da app e sito, tutti i giorni tranne i festivi dalle ore 8 alle 21.30;

trasferire fondi tra i propri libretti e il conto BancoPosta (girofondo) sia da app che da sito 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;

visualizzare i depositi Supersmart attivi, da app e da sito, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;

attivare e gestire il salvadanaio digitale BancoPosta dalla app ma non dal sito, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;

sottoscrivere buoni fruttiferi postali dematerializzati sia dal sito che dalla app 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ma le operazioni effettuate dalle ore 21.30 alle ore 8 e nei giorni festivi vengono prese in carico dal giorno lavorativo successivo;

prelevare presso Atm Postamat senza l’ausilio della carta libretto da app ma non da sito, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

A tali opzioni, si aggiunge la possibilità di attivare e disattivare i depositi Supersmart grazie ai quali si può ottenere sul libretto Smart un tasso di interesse più alto. Ciò è consentito sia dalla app che dal sito web ufficiale dell’azienda 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Inoltre, si possono controllare il saldo e la lista dei movimenti e ricevere bonifici Sepa da un conto corrente bancario con la medesima intestazione del libretto.

Quali operazioni si possono effettuare con il libretto per minori?

I libretti per minori, abilitati ai servizi dispositivo, consentono il collegamento con l’Iban bancario dei genitori. Ciò permette il versamento di denaro mediante bonifico o girofondo diretto da conto BancoPosta e libretto Smart, se a firma disgiunta verso il prodotto intestato al minore.

Infine, grazie ai servizi dispositivi si possono acquistare buoni fruttiferi dematerializzati con il saldo disponibile sul libretto dei piccoli oppure con le cifre presenti sul libretto Smart o sul conto BancoPosta abilitati.

Dallo scorso marzo 2022, inoltre, anche il tutore può operare online così da gestire alcune funzioni del libretto direttamente da remoto.

Cosa è cambiato dal 14 aprile 2025

Il libretto di risparmio Smart può essere abilitato a due tipologie di servizi, quelli informativi e i dispositivi.

I primi permettono di visualizzare il saldo e i movimenti e sono attivi in automatico sui libretti aperti fino al 13 aprile 2025.

Per quelli aperti dal 14 aprile 2025, l’attivazione è invece possibile solo per i maggiorenni con Libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta e deve essere richiesta in Ufficio Postale dove si può anche associare il numero di cellulare per l’utilizzo online. Per la consultazione basta solo registrarsi sul sito di Poste Italiane e accedere all’area personale.

I servizi dispositivi sono invece quelli che permettono di effettuare operazioni online come trasferimenti e gestione del libretto e possono essere attivati sia al momento dell’apertura sia successivamente, su richiesta del titolare.

Come registrarsi in Poste o modificare la password

Per registrarsi al sito di Poste bisogna collegarsi alla pagina ufficiale dell’azienda e poi associare il proprio numero di telefono al libretto Smart per poter effettuare le operazioni dispositive online.

Nel caso si fosse già registrati è importante controllare di avere una password aggiornata e sicura per accedere ai servizi online. Il nome utente è solitamente nome.cognome o l’e-mail personale mentre la password dal 12 giugno 2019 deve essere:

di almeno 8 caratteri; con una lettera maiuscola; con una lettera minuscola; con un simbolo speciale; con un numero.

Inoltre, non devono esserci troppi caratteri uguali di seguito.

Infine, nel caso si voglia modificare la password, è necessario entrare nel proprio profilo dopo l’accesso e cliccare sull’icona “matita” vicino alla password.