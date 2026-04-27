Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 27 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 24 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (111)
|67 (84)
|66 (72)
|10 (63)
|16 (53)
|Cagliari:
|41 (89)
|26 (83)
|52 (63)
|63 (55)
|12 (47)
|Firenze:
|33 (72)
|78 (60)
|28 (59)
|67 (57)
|64 (51)
|Genova:
|66 (71)
|6 (61)
|49 (59)
|25 (47)
|3 (45)
|Milano:
|77 (68)
|61 (62)
|88 (52)
|15 (50)
|74 (48)
|Napoli:
|40 (96)
|1 (75)
|36 (67)
|8 (50)
|81 (41)
|Palermo:
|45 (90)
|90 (66)
|36 (56)
|6 (55)
|30 (54)
|Roma:
|17 (74)
|7 (64)
|37 (63)
|34 (63)
|64 (62)
|Torino:
|65 (74)
|49 (73)
|88 (69)
|68 (59)
|86 (56)
|Venezia:
|79 (73)
|17 (51)
|33 (44)
|38 (43)
|30 (43)
|Nazionale:
|51 (63)
|30 (62)
|79 (61)
|90 (59)
|11 (57)