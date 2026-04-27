Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 27 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 27 aprile 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Come giocare al 10eLotto? Cosa significa 5+ nel Superenalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 24 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (111) 67 (84) 66 (72) 10 (63) 16 (53)
Cagliari: 41 (89) 26 (83) 52 (63) 63 (55) 12 (47)
Firenze: 33 (72) 78 (60) 28 (59) 67 (57) 64 (51)
Genova: 66 (71) 6 (61) 49 (59) 25 (47) 3 (45)
Milano: 77 (68) 61 (62) 88 (52) 15 (50) 74 (48)
Napoli: 40 (96) 1 (75) 36 (67) 8 (50) 81 (41)
Palermo: 45 (90) 90 (66) 36 (56) 6 (55) 30 (54)
Roma: 17 (74) 7 (64) 37 (63) 34 (63) 64 (62)
Torino: 65 (74) 49 (73) 88 (69) 68 (59) 86 (56)
Venezia: 79 (73) 17 (51) 33 (44) 38 (43) 30 (43)
Nazionale: 51 (63) 30 (62) 79 (61) 90 (59) 11 (57)

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