Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 5 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri Lotto vincenti? Quando è la prossima estrazione SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 04 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (116)
|67 (89)
|66 (77)
|10 (68)
|3 (58)
|Cagliari:
|41 (94)
|52 (68)
|63 (60)
|12 (52)
|32 (48)
|Firenze:
|33 (77)
|78 (65)
|28 (64)
|64 (56)
|69 (49)
|Genova:
|66 (76)
|6 (66)
|3 (50)
|53 (47)
|90 (46)
|Milano:
|77 (73)
|61 (67)
|88 (57)
|15 (55)
|74 (53)
|Napoli:
|40 (101)
|1 (80)
|81 (46)
|3 (41)
|84 (38)
|Palermo:
|45 (95)
|90 (71)
|6 (60)
|30 (59)
|89 (48)
|Roma:
|17 (79)
|37 (68)
|34 (68)
|64 (67)
|48 (63)
|Torino:
|65 (79)
|49 (78)
|88 (74)
|86 (61)
|45 (60)
|Venezia:
|79 (78)
|33 (49)
|38 (48)
|30 (48)
|31 (47)
|Nazionale:
|79 (66)
|90 (64)
|5 (62)
|54 (53)
|16 (53)