Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 5 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 5 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri Lotto vincenti? Quando è la prossima estrazione SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 04 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (116) 67 (89) 66 (77) 10 (68) 3 (58)
Cagliari: 41 (94) 52 (68) 63 (60) 12 (52) 32 (48)
Firenze: 33 (77) 78 (65) 28 (64) 64 (56) 69 (49)
Genova: 66 (76) 6 (66) 3 (50) 53 (47) 90 (46)
Milano: 77 (73) 61 (67) 88 (57) 15 (55) 74 (53)
Napoli: 40 (101) 1 (80) 81 (46) 3 (41) 84 (38)
Palermo: 45 (95) 90 (71) 6 (60) 30 (59) 89 (48)
Roma: 17 (79) 37 (68) 34 (68) 64 (67) 48 (63)
Torino: 65 (79) 49 (78) 88 (74) 86 (61) 45 (60)
Venezia: 79 (78) 33 (49) 38 (48) 30 (48) 31 (47)
Nazionale: 79 (66) 90 (64) 5 (62) 54 (53) 16 (53)

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