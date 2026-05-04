ScontiPoste è il sistema di cashback gratuito di Poste Italiane che consente di risparmiare ogni giorno sugli acquisti che vengono effettuati online e nei negozi convenzionati

iStock Qual è il funzionamento e quali sono i vantaggi del programma ScontiPoste

ScontiPoste è il programma fedeltà di Poste Italiane dedicato a coloro che possiedono una carta di pagamento BancoPosta o PostePay. Attraverso questo sistema è possibile risparmiare quando si effettuano acquisti presso esercizi convenzionati, sia online che nei negozi fisici. Non si tratta di una promozione limitata ma un meccanismo continuativo che permette di maturare sconti in qualsiasi periodo dell’anno, inclusi quelli già interessati da promozioni stagionali come i saldi estivi o natalizi.

Come funziona il cashback delle Poste

ScontiPoste funziona in modo semplice e immediato. Ogni volta che si effettua un pagamento con una carta abilitata presso un esercente convenzionato, lo sconto viene riconosciuto in automatico sotto forma di cashback e può arrivare fino al 30%. Il rimborso non si ottiene subito ma viene accreditato dopo qualche giorno lavorativo, solitamente cinque dalla contabilizzazione del pagamento.

Il programma non ha poi una scadenza, è attivo tutto l’anno e si affianca ad altre promozioni già presenti, aumentando così le opportunità di risparmio nel tempo.

Chi può partecipare al programma ScontiPoste

L’adesione al programma ScontiPoste è gratuita per tutti i clienti, sia privati che professionisti e aziende. Inoltre, non è necessaria alcuna iscrizione: basta solo possedere una carta Postepay o BancoPosta abilitate. Rientrano nell’iniziativa anche:

la carta di debito Postepay;

la carta Postepay Business;

le carte BancoPosta Più, Classica e Oro;

la carta Postamat Maestro;

la carta Postamat In Proprio;

la carta Postamat;

la carta Postamat Impresa;

la carta Postamat Office.

Sono invece escluse alcune carte specifiche come la carta Enel Mia, carta Acquisti, carta Idrocarburi, carta Rer e la e-Postepay.

Il valore degli sconti accumulati si può poi controllare in qualsiasi momento contattando il servizio di assistenza oppure accedendo all’area riservata del sito ufficiale di Poste o dalle applicazioni ufficiali come l’app Poste Italiane o Poste Business nella sezione dedicata agli ScontiPoste.

Dove si ottengono gli ScontiPoste

Con il programma ScontiPoste si possono ottenere sconti esclusivi presso tutti gli esercizi che fanno parte del circuito convenzionato: si possono identificare dalla presenza del marchio ufficiale ScontiPoste, visibile sia nei negozi fisici che sulle piattaforme online.

Ecco i principali:

Airbnb;

La Casa De Las Carcasas;

Tapster;

Enilive;

Valtur;

Gazzetta dello Sport.

Airbnb

Se si utilizzano le carte di pagamento BancoPosta o Postepay abilitate alle transazioni online per acquistare soggiorni sul sito Airbnb dal 13 aprile al 31 luglio 2026, si ottiene uno sconto in cashback del 2%.

È però necessario effettuare una spesa minima di 600 euro e il limite massimo di sconto che si ottiene è di 22 euro. Poste spiega inoltre che il cashback totale si riferisce all’intero periodo di validità della promozione e non alla singola prenotazione effettuata nel periodo.

La Casa De Las Carcasas

Si può ottenere il 5% di cashback presso i negozi aderenti di La Casa De Las Carcasas, il brand di accessori per smartphone, cover, cuffie, powerbank e caricatori. Per fruire degli sconti è però necessario sempre pagare con Postepay o BancoPosta.

Tapster

Pagando con le carte Postepay o BancoPosta abilitate alle transazioni online è possibile ottenere anche il 30% di sconto in cashback sull’acquisto dei dispositivi indossabili Tapster come anelli, bracciali e accessori.

Enilive

È possibile ottenere sconti in cashback, esattamente dell’1,5% facendo rifornimento presso le stazioni Enilive Station con le carte di pagamento Postepay o BancoPosta.

Scaricando l’app Enilive e scegliendo di pagare selezionando “Paga con Postepay” si ottiene invece uno sconto in cashback del 2%.

Infine, si ha la possibilità di accumulare punti e ottenere premi partecipando al programma fedeltà “Enilive insieme”.

Valtur

Pagando con le carte BancoPosta o Postepay abilitate alle transazioni online e utilizzando il bottone “Paga con Postepay” si ottiene il 5% di sconti in cashback per acquistare vacanze sul sito ufficiale di Valtur.

L’offerta è valida per qualsiasi data e per tutti i resort Valtur presenti in Italia, a Zanzibar, alle Maldive, nel Mar Rosso e a Djerba.

Gazzetta dello Sport

Infine, effettuando pagamenti con carte BancoPosta o Postepay abilitate alle transazioni online, è possibile ricevere un abbonamento digitale G-All (Gazzetta dello Sport) a 99 euro invece di 199,99 euro.

Inoltre, si ottiene il 30% di sconto in cashback. Quest’offerta è valida solo dal 29 aprile al 29 maggio 2026.

Gli altri sconti sulle eccellenze d’Italia

Oltre a quelli indicati, si possono ottenere degli sconti grazie a ScontiPoste anche se si effettuano acquisti con le carte di pagamento BancoPosta e Postepay con:

Almasicily, si può ricevere il 5% di sconto in cashback se si spendono fino a 150 euro e il 10% nel caso si spendano più di 150 euro;

Arancia Bellino, si può ottenere il 3% di sconto cashback su ogni acquisto effettuato nello shop online;

Carne Genuina, si ha il diritto al 6% di sconto in cashback su qualsiasi acquisto effettuato nello shop online;

Casa Serra, si ottiene l’11% di sconto in cashback per ogni acquisto effettuato nello shop online;

Ciccone Store, si ottiene il 15% di sconto in cashback se si acquista nello shop online con le carte di pagamento Postepay e BancoPosta;

Cubulteria, si ha diritto al 10% di sconto in cashback per ogni acquisto online;

Equotube, si ha diritto al 10% di sconto in cashback per ogni acquisto effettuato online;

Forno artigianale 900, si ha diritto al 5% di sconto per gli acquisti online o presso il punto vendita di Barzio (Lecco);

Frolla Microbiscottificio, si ha diritto al 10% di sconto in cashback per gli acquisti nello shop Frolla;

I Sogni biancheria per la casa, si ha diritto al 10% di sconto in cashback per gli acquisti online;

Il Tomolo, si ha diritto all’8% di sconto in cashback per gli acquisti online;

Pasta d’Aragona, si ha diritto al 3% di sconto in cashback per gli acquisti nello shop online;

Piantine da Orto, si ha diritto al 5% di sconto in cashback per gli acquisti da zero a 15 euro e del 10% per quelli superiori ai 15 euro effettuati nello shop;

Spaghetti & Mandolino, si ha diritto al 10% di sconto in cashback per ogni acquisto effettuato;

Tuduu.it, si ha diritto al 4% di sconto in cashback per ogni acquisto effettuato nello shop.

Come ottenere gli sconti di Poste Italiane

È possibile ricevere il cashback pagando con carte BancoPosta o Postepay non solo nei negozi fisici ma anche in quelli online convenzionati o effettuando pagamenti con le carte di debito e prepagate Postepay mediante l’app Poste Italiane utilizzando il codice Postepay. Basta solo inquadrare il Qr Code esposto o utilizzare il link inviato direttamente dall’esercente con l’importo da pagare sia per ritirare in negozio che per le consegne a domicilio.

Gli sconti vengono poi accreditati sullo strumento che si seleziona come preferito nella sezione “ScontiPoste” sul sito ufficiale di Poste o sull’app Poste Italiane. Qualora non si selezioni niente, l’accredito viene effettuato sul conto corrente BancoPosta o sulla carta prepagata Postepay associata alla carta di debito/credito con la quale è avvenuta la transazione.