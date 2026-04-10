Riaperta la ferrovia adriatica dopo la frana in Molise. Circolazione parziale, ritardi e cancellazioni su Frecciarossa e Intercity

ANSA Frana di Petacciato, la situazione su strada e i treni

Dopo tre giorni di paralisi totale, la ferrovia adriatica è riaperta. Dalle ore 6 di venerdì 10 aprile i treni percorrono di nuovo i binari nel tratto tra Termoli e Montenero di Bisaccia, interrotti martedì 7 aprile dalla frana di Petacciato, in Molise. Ma la ripresa è ancora parziale, con ritardi, cancellazioni e percorsi alternativi che continueranno probabilmente anche la prossima settimana.

I treni coinvolti

I disagi più visibili si registrano sui treni ad Alta Velocità e Intercity. Nella giornata di venerdì 10 aprile, diversi Frecciarossa vengono soppressi, limitati o riorganizzati. Questi sono i treni Intercity Notte direttamente coinvolti e oggetto di variazione partiti giovedì 9 aprile e in arrivo venerdì 10:

ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (9:25): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta, Roma e Firenze. Il treno non effettua le fermate di San Severo, Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì e Faenza. L’arrivo previsto a Torino è così alle 13:49;

ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze, Roma e Caserta. Il treno non effettua le fermate di Rimini, Ancona, Pescara e Termoli. L’arrivo previsto a Torino è così alle 13:18.

Questi sono i treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazione di venerdì 10 aprile:

FR 8810 Bari Centrale (5:20) – Milano Centrale (12:30): il treno ha origine da Pescara;

FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (15:58): il treno termina la corsa a Pescara;

FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08): il treno è cancellato;

FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (15:27): il treno termina la corsa a Pescara;

FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (17:10): il treno ha origine da Pescara;

FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (19:10): il treno ha origine da Pescara;

FR 8809 Milano Centrale (12:35) – Lecce (20:52): il treno termina la corsa a Pescara;

FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): il treno ha origine da Pescara;

FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57): il treno termina la corsa a Pescara;

FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:25): il treno ha origine da Pescara;

FR 8819 Milano Centrale (16:35) – Bari Centrale (23:36): il treno termina la corsa a Pescara;

IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51): il treno è cancellato;

IC 608 Lecce (6:23) – Milano Centrale (17:45): il treno è cancellato;

IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:35): il treno è cancellato;

IC 612 Lecce (9:59) – Milano Centrale (21:40): il treno è cancellato.

Le disposizioni sopra riportate saranno invariate anche per la giornata di domani, sabato, 11 aprile. Per conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse, Trenitalia mette a disposizione il servizio Cerca Treno.

La situazione in autostrada e strade statali

Sul fronte stradale, la situazione è leggermente migliorata già dalla giornata di giovedì 9 aprile. L‘autostrada A14 è stata riaperta parzialmente: i tratti tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara sono stati riattivati. Questo grazie all’installazione di una corsia in deviazione lungo la carreggiata nord, con una corsia per senso di marcia. Anche le strade statali chiuse in via precauzionale hanno riaperto al traffico.

Rimane però critica la situazione del ponte sul Trigno, crollato lungo la Statale 16: le stime parlano di 5-7 mesi per il ripristino.