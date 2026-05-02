Addio lunghe attese: il rilascio del passaporto in ufficio postale è realtà in 7500 sedi. Quanto costa e le tempistiche

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Passaporto alle Poste in tutti gli uffici.

Sarà possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto in tutti gli uffici di Poste Italiane. Sono stati abilitati tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis. A questi si aggiungono i 431 uffici nelle grandi città, a partire da Roma fino a Venezia e Cagliari. La fase di sperimentazione, avviata in provincia di Bologna a marzo 2024, si estende ora su tutto il territorio nazionale.

Buoni risultati con oltre 206.000 passaporti rilasciati e 222.000 servizi offerti dal progetto Polis. Scopriamo quanto costa fare il passaporto alle Poste, quali documenti servono, chi può richiederlo e quali sono i tempi di rilascio.

Passaporto elettronico negli uffici postali: dove si può fare?

In una nota di Poste è stato annunciato il superamento della fase sperimentale per il rilascio e il rinnovo dei passaporti elettronici tramite gli uffici postali. Dalla provincia di Bologna del 2024 alla capillarità su tutto il territorio, con circa 7.500 uffici postali dove è possibile richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto.

Nella nota si legge:

Tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis sono stati abilitati.

A questi si uniscono i 431 uffici delle grandi città come:

Roma;

Milano;

Napoli;

Firenze;

Bologna;

Verona;

Venezia;

Cagliari.

Come richiedere il passaporto elettronico

Per richiedere il passaporto elettronico negli uffici postali bastano pochi accorgimenti. Bisogna infatti portare con sé:

una fototessera recente (non più di sei mesi) conforme alle normative ICAO;

il contrassegno telematico;

la ricevuta di pagamento;

la carta d’identità;

copia del documento d’identità;

in caso di rinnovo, la copia della denuncia di furto o smarrimento del vecchio passaporto;

il modulo di attestazione del domicilio.

Nel caso di richiesta per i minori, si aggiungono:

copia del documento d’identità dei genitori in corso di validità;

in caso di un genitore assente, l’eventuale atto di assenso;

l’eventuale certificazione di responsabilità genitoriale;

l’eventuale estratto dell’atto di nascita con evidenza del nome dei genitori, nel caso in cui gli stessi facciano richiesta per un minore appartenente a famiglia omogenitoriale.

Chi può richiedere il passaporto elettronico?

Il passaporto elettronico può essere richiesto da tutti i cittadini italiani maggiorenni o dai genitori nel caso di minori.

Mentre non è disponibile per:

titolari di doppio passaporto;

richiedenti di un passaporto temporaneo;

iscritti all’AIRE – Anagrafe Italiani Residenti all’Estero;

beneficiari di esenzione per la rilevazione delle impronte e/o della firma;

richiedenti con vecchio passaporto rilasciato all’estero (ambasciata/consolato);

richiedenti per minore in caso di affido esclusivo determinato da un intervento del Giudice;

richiedenti per minore sottoposto a potestà tutoria;

richiedenti per minore senza documento di riconoscimento;

richiedenti per minore con doppia cittadinanza o genitori stranieri/apolidi;

richiedenti per minore in relazione a una potestà genitoriale determinata da un intervento del Giudice.

Quanto costa il rilascio?

La spesa per il passaporto elettronico tramite ufficio postale è divisa in tre punti.

Il primo è il costo per la richiesta che è pari a 14,20 euro. A questo si aggiungono gli oneri previsti per il rilascio e l’eventuale consegna a domicilio.

Si aggiunge al costo il contrassegno telematico di 73,50 euro, che è acquistabile nelle rivendite di valori bollati o nelle tabaccherie, e il pagamento del bollettino.

Questo è di 42,70 euro ed è possibile pagare direttamente il passaporto nella sezione “bollettino passaporto” della pagina dedicata ai pagamenti online del sito poste.it, ma anche dall’App Poste Italiane e presso i canali fisici e digitali dei prestatori di servizi di pagamento, come le tabaccherie o direttamente in ufficio postale.

Infine è possibile richiedere la spedizione a casa, che non è gratuita e ha un costo di 9,53 euro.

In breve:

14,20 euro per la richiesta;

73,50 euro per la marca da bollo;

42,70 euro di bollettino;

(eventuale) 9,53 euro per la spedizione a casa.

Il totale è di 130,40 euro per il passaporto elettronico, oppure 139,93 euro nel caso si voglia anche aggiungere la spedizione direttamente a casa.

Quanto tempo ci vuole?

Dopo aver prenotato il proprio appuntamento ed aver fatto richiesta presso lo sportello postale abilitato, il tempo di rilascio dipende da una serie di fattori.

In genere l’attesa è di circa sei settimane dalla data dell’appuntamento. In caso di urgenza, è possibile però ottenere il passaporto in tempi molto brevi, anche a distanza di pochi giorni. Si tratta di casi di comprovata urgenza, quindi per motivi di salute, studio o lavoro.