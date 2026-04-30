Scopri quali sono i nuovi costi della Postepay Standard, Evolution, Digital, PuntoLis e Green, tutto ciò che serve sapere su canoni e commissioni aggiornati

iStock Le carte prepagate Postepay Standard, Evolution, PuntoLis, Digital e Green hanno ora costi diversi

La Postepay è tra gli strumenti di pagamento più utilizzati per gestire piccoli risparmi e pagamenti.

Oggi non è più una semplice carta prepagata ma una soluzione flessibile che si adatta a varie esigenze.

Alcune versioni sono infatti ideali per effettuare acquisti online in sicurezza mentre altre offrono funzionalità più avanzate come l’Iban, con il quale è possibile ricevere bonifici e accreditare il denaro, proprio come se si avesse un conto bancario.

Quali sono le caratteristiche principali della Standard, della Evolution, della Digital, della PuntoLis, della Green e i nuovi costi di emissione e di canone?

Postepay Standard

La Postepay Standard è una carta prepagata ricaricabile con la quale si può prelevare denaro contante presso gli Atm Postamat o bancari con marchio Visa o Visa Electron, sia in Italia che all’estero o presso gli uffici postali.

Permette inoltre di effettuare acquisti online e di personalizzarla nella app Poste Italiane così da scegliere i limiti di prelievo e di pagamento.

Si può poi ricaricare ovunque in modo semplice e veloce presso:

i punti vendita convenzionati;

le tabaccherie;

gli uffici postali;

da app;

online.

Con questa carta è inoltre possibile pagare in contactless senza Pin per importi fino a 50 euro a transazione.

Per averla, il costo di emissione è di 20 euro e non si paga nulla di canone.

Inoltre:

il plafond massimo è di 3.000 euro;

il prelievo massimo da Atm Postamat e bancario è di 250 euro mentre quello mensile massimo da Atm è illimitato.

Per i prelievi, i costi sono i seguenti:

1 euro da Atm Postamat;

1 euro da uffici postali abilitati;

1,75 euro dagli Atm bancari abilitati sia in Italia che nei paesi euro;

5 euro dagli Atm bancari abilitati nei paesi non Euro più 1,10% dell’importo del prelievo a partire dal 1° luglio 2018.

Per i pagamenti, invece:

non si paga nulla se si effettuano acquisti in valuta euro su Pos degli esercenti (anche online) e presso circuiti Visa in Italia e all’estero;

si paga l’1,10% dell’importo del pagamento in valuta diversa dall’euro sui terminali Pos di esercenti che aderiscono al circuito Visa.

Postepay Evolution

La Postepay Evolution è la carta prepagata con Iban associato che permette di ricevere bonifici, l’accredito dello stipendio o della pensione.

Inoltre con questa carta:

si possono domiciliare le utenze;

pagare i bollettini;

pagare in contactless e online con Google Pay oppure con Apple Pay;

pagare cardless con lo smartphone oppure lo smartwatch;

pagare contactless senza il Pin fino a 50 euro a transazione;

richiedere l’opzione Risparmio Smart per aprire il libretto di Risparmio Smart, collegarlo alla carta e gestire i risparmi;

accedere al programa di ScontiPoste grazie al quale si ottiene fino al 30% di sconto in cashback.

Il costo di emissione della carta è di 5 euro mentre il canone da sostenere ogni anno è di 19 euro.

Inoltre:

il plafond della carta è di 30.000 euro;

il prelievo massimo da Atm Postamat e bancario nei limiti del plafond da uffici postali è di 600 euro, mentre quello mensile di 2.500 euro da Atm bancario o Postamat.

Le commissioni sui prelievi sono le seguenti:

1 euro da uffici postali abilitati;

2 euro da Atm bancari abilitati sia in Italia che all’estero;

5 euro dagli Atm bancari abilitati nei paesi non Euro più 1,10% dell’importo del prelievo dal 1° luglio 2018;

gratuite dagli Atm Postamat.

Per i pagamenti invece, i costi sono i seguenti:

gratuiti se si paga in valuta euro su Pos di esercenti anche online e presso circuiti Mastercard sia in Italia che all’estero;

l’1,10% dell’importo del pagamento in valuta diversa dall’euro sui terminali Pos di esercenti che aderiscono al circuito Mastercard.

Postepay Green

La Postepay Green è dedicata ai ragazzi dai 10 ai 18 anni non ancora compiuti.

Con questa prepagata, si può ricevere:

fino al 30% di sconto in cashback con il programma ScontiPoste;

dividere le spese con gli amici grazie al P2P dividere le spese con gli amici.

Questo prodotto può essere chiesto solo in un ufficio postale da un genitore o un tutore esibendo un documento in corso di validità e il codice fiscale insieme a quelli del minore.

Il costo di emissione della carta è di 10 euro mentre il canone da sostenere ogni anno è pari a zero.

Inoltre:

il plafond massimo è di 3.000 euro;

il prelievo massimo da Atm Postamat e bancario è di 500 euro, mentre quello mensile massimo è di 1.500 euro;

il limite di invio P2P è di 200 euro per operazione.

Le commissioni per i prelievi sono le seguenti:

1 euro da Atm Postamat o da Pos Postamat;

1 euro da uffici postali abilitati (Pos);

1,75 euro dagli Atm bancari abilitati sia in Italia che nei paesi euro;

5 euro per prelievi in valuta diversa dall’euro da Atm Visa all’estero più 1 ,10% dell’importo del prelievo.

Le commissioni per i pagamenti sono invece le seguenti:

gratuite se si paga in valuta euro su Pos di esercenti anche online e presso circuiti Visa in Italia e all’estero;

1,10% dell’importo del pagamento in valuta diversa dall’euro sui terminali Pos di esercenti che aderiscono al circuito Visa.

L’utilizzo della carta è inoltre limitato per alcune tipologie di pagamento per garantire maggiore sicurezza. La limitazione riguarda i siti e gli esercenti che appartengono ad alcune categorie merceologiche con dei codici specifici:

Mcc 7995, 0041, 1443, 1484, 7800, 7801, 7802, 7987, 7988, 7989, 7995, 9754 per i giochi d’azzardo;

Mcc 7273 per i servizi per adulti;

Mcc 5921 per la vendita dei liquori;

Mcc 5993 per la vendita liquori;

Mcc 5993 per distributori sigarette;

7297 per centri massaggi;

5912 per pagamenti online farmacie.

Postepay PuntoLis

C’è inoltre la prepagata Postepay PuntoLis dotata di Iban che si può richiedere presso i tabaccai PuntoLis.

Grazie a questa carta si può:

accreditare la pensione o lo stipendio;

si possono inviare e ricevere bonifici;

domiciliare le utenze.

Inoltre:

si può pagare contactless senza Pin per importi fino a 50 euro a transazione;

operare in sicurezza sui canali digitali;

aderire al programma ScontiPoste così da avere fino al 30% di cashback sugli acquisti.

La Postepay PuntoLis si può richiedere solo presso le tabaccherie abilitate al servizio. La carta viene poi recapitata a casa all’indirizzo comunicato e, una volta ricevuta, è necessario andare in ufficio postale per sottoscrivere il contratto e attivarla.

Il costo di emissione è di 5 euro mentre il canone da sostenere ogni anno è di 12 euro.

Inoltre:

il plafond della carta è di 30.000 euro;

il prelievo massimo da Atm Postamat e bancario nei limiti del plafond da uffici postali è di 600 euro, mentre quello mensile di 2.500 euro da Atm bancario o Postamat.

Le commissioni sui prelievi sono le seguenti:

1 euro da uffici postali abilitati;

2 euro da Atm bancari abilitati sia in Italia che all’estero;

5 euro dagli Atm bancari abilitati nei paesi non euro più 1,10% dell’importo del prelievo;

gratuiti dagli Atm Postamat.

Per i pagamenti invece, i costi sono i seguenti:

non si paga nulla negli uffici postali abilitati, sui Pos (Visa, Visa PayWave), sui Pos virtuali (esercenti online), con dispositivo mobile e carta PuntoLis abilitati ai pagamenti;

si paga l’1,10% dell’importo del pagamento in valuta diversa dall’euro sui terminali Pos di esercenti che aderiscono al circuito Visa/Visa PayWave all’estero con dispositivo mobile e carta Postepay PuntoLis abilitati ai pagamenti Nfc.

Postepay Digital

Infine, la Postepay Digital si può richiedere gratuitamente in app Poste Italiane, dal sito ufficiale dell’azienda o mediante Spid.

Con questa carta si può pagare nei negozi sia in Italia che all’estero con lo smartphone e trasferire denaro in tempo reale verso un’altra prepagata Postepay mediante servizio P2P.

Per quanto riguarda i costi, non si paga nulla nel caso si chieda una carta senza Iban, altrimenti il costo di emissione è di 5 euro. Il canone annuo è invece di 19 euro se la carta è dotata di Iban, altrimenti è gratuito. I prelievi sono possibili solo se si richiede la carta fisica e i costi sono i medesimi della Evolution.

È poi possibile effettuare pagamenti: