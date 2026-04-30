La Postepay è tra gli strumenti di pagamento più utilizzati per gestire piccoli risparmi e pagamenti.
Oggi non è più una semplice carta prepagata ma una soluzione flessibile che si adatta a varie esigenze.
Alcune versioni sono infatti ideali per effettuare acquisti online in sicurezza mentre altre offrono funzionalità più avanzate come l’Iban, con il quale è possibile ricevere bonifici e accreditare il denaro, proprio come se si avesse un conto bancario.
Quali sono le caratteristiche principali della Standard, della Evolution, della Digital, della PuntoLis, della Green e i nuovi costi di emissione e di canone?
Indice
Postepay Standard
La Postepay Standard è una carta prepagata ricaricabile con la quale si può prelevare denaro contante presso gli Atm Postamat o bancari con marchio Visa o Visa Electron, sia in Italia che all’estero o presso gli uffici postali.
Permette inoltre di effettuare acquisti online e di personalizzarla nella app Poste Italiane così da scegliere i limiti di prelievo e di pagamento.
Si può poi ricaricare ovunque in modo semplice e veloce presso:
- i punti vendita convenzionati;
- le tabaccherie;
- gli uffici postali;
- da app;
- online.
Con questa carta è inoltre possibile pagare in contactless senza Pin per importi fino a 50 euro a transazione.
Per averla, il costo di emissione è di 20 euro e non si paga nulla di canone.
Inoltre:
- il plafond massimo è di 3.000 euro;
- il prelievo massimo da Atm Postamat e bancario è di 250 euro mentre quello mensile massimo da Atm è illimitato.
Per i prelievi, i costi sono i seguenti:
- 1 euro da Atm Postamat;
- 1 euro da uffici postali abilitati;
- 1,75 euro dagli Atm bancari abilitati sia in Italia che nei paesi euro;
- 5 euro dagli Atm bancari abilitati nei paesi non Euro più 1,10% dell’importo del prelievo a partire dal 1° luglio 2018.
Per i pagamenti, invece:
- non si paga nulla se si effettuano acquisti in valuta euro su Pos degli esercenti (anche online) e presso circuiti Visa in Italia e all’estero;
- si paga l’1,10% dell’importo del pagamento in valuta diversa dall’euro sui terminali Pos di esercenti che aderiscono al circuito Visa.
Postepay Evolution
La Postepay Evolution è la carta prepagata con Iban associato che permette di ricevere bonifici, l’accredito dello stipendio o della pensione.
Inoltre con questa carta:
- si possono domiciliare le utenze;
- pagare i bollettini;
- pagare in contactless e online con Google Pay oppure con Apple Pay;
- pagare cardless con lo smartphone oppure lo smartwatch;
- pagare contactless senza il Pin fino a 50 euro a transazione;
- richiedere l’opzione Risparmio Smart per aprire il libretto di Risparmio Smart, collegarlo alla carta e gestire i risparmi;
- accedere al programa di ScontiPoste grazie al quale si ottiene fino al 30% di sconto in cashback.
Il costo di emissione della carta è di 5 euro mentre il canone da sostenere ogni anno è di 19 euro.
Inoltre:
- il plafond della carta è di 30.000 euro;
- il prelievo massimo da Atm Postamat e bancario nei limiti del plafond da uffici postali è di 600 euro, mentre quello mensile di 2.500 euro da Atm bancario o Postamat.
Le commissioni sui prelievi sono le seguenti:
- 1 euro da uffici postali abilitati;
- 2 euro da Atm bancari abilitati sia in Italia che all’estero;
- 5 euro dagli Atm bancari abilitati nei paesi non Euro più 1,10% dell’importo del prelievo dal 1° luglio 2018;
- gratuite dagli Atm Postamat.
Per i pagamenti invece, i costi sono i seguenti:
- gratuiti se si paga in valuta euro su Pos di esercenti anche online e presso circuiti Mastercard sia in Italia che all’estero;
- l’1,10% dell’importo del pagamento in valuta diversa dall’euro sui terminali Pos di esercenti che aderiscono al circuito Mastercard.
Postepay Green
La Postepay Green è dedicata ai ragazzi dai 10 ai 18 anni non ancora compiuti.
Con questa prepagata, si può ricevere:
- fino al 30% di sconto in cashback con il programma ScontiPoste;
- dividere le spese con gli amici grazie al P2P dividere le spese con gli amici.
Questo prodotto può essere chiesto solo in un ufficio postale da un genitore o un tutore esibendo un documento in corso di validità e il codice fiscale insieme a quelli del minore.
Il costo di emissione della carta è di 10 euro mentre il canone da sostenere ogni anno è pari a zero.
Inoltre:
- il plafond massimo è di 3.000 euro;
- il prelievo massimo da Atm Postamat e bancario è di 500 euro, mentre quello mensile massimo è di 1.500 euro;
- il limite di invio P2P è di 200 euro per operazione.
Le commissioni per i prelievi sono le seguenti:
- 1 euro da Atm Postamat o da Pos Postamat;
- 1 euro da uffici postali abilitati (Pos);
- 1,75 euro dagli Atm bancari abilitati sia in Italia che nei paesi euro;
- 5 euro per prelievi in valuta diversa dall’euro da Atm Visa all’estero più 1 ,10% dell’importo del prelievo.
Le commissioni per i pagamenti sono invece le seguenti:
- gratuite se si paga in valuta euro su Pos di esercenti anche online e presso circuiti Visa in Italia e all’estero;
- 1,10% dell’importo del pagamento in valuta diversa dall’euro sui terminali Pos di esercenti che aderiscono al circuito Visa.
L’utilizzo della carta è inoltre limitato per alcune tipologie di pagamento per garantire maggiore sicurezza. La limitazione riguarda i siti e gli esercenti che appartengono ad alcune categorie merceologiche con dei codici specifici:
- Mcc 7995, 0041, 1443, 1484, 7800, 7801, 7802, 7987, 7988, 7989, 7995, 9754 per i giochi d’azzardo;
- Mcc 7273 per i servizi per adulti;
- Mcc 5921 per la vendita dei liquori;
- Mcc 5993 per la vendita liquori;
- Mcc 5993 per distributori sigarette;
- 7297 per centri massaggi;
- 5912 per pagamenti online farmacie.
Postepay PuntoLis
C’è inoltre la prepagata Postepay PuntoLis dotata di Iban che si può richiedere presso i tabaccai PuntoLis.
Grazie a questa carta si può:
- accreditare la pensione o lo stipendio;
- si possono inviare e ricevere bonifici;
- domiciliare le utenze.
Inoltre:
- si può pagare contactless senza Pin per importi fino a 50 euro a transazione;
- operare in sicurezza sui canali digitali;
- aderire al programma ScontiPoste così da avere fino al 30% di cashback sugli acquisti.
La Postepay PuntoLis si può richiedere solo presso le tabaccherie abilitate al servizio. La carta viene poi recapitata a casa all’indirizzo comunicato e, una volta ricevuta, è necessario andare in ufficio postale per sottoscrivere il contratto e attivarla.
Il costo di emissione è di 5 euro mentre il canone da sostenere ogni anno è di 12 euro.
Inoltre:
- il plafond della carta è di 30.000 euro;
- il prelievo massimo da Atm Postamat e bancario nei limiti del plafond da uffici postali è di 600 euro, mentre quello mensile di 2.500 euro da Atm bancario o Postamat.
Le commissioni sui prelievi sono le seguenti:
- 1 euro da uffici postali abilitati;
- 2 euro da Atm bancari abilitati sia in Italia che all’estero;
- 5 euro dagli Atm bancari abilitati nei paesi non euro più 1,10% dell’importo del prelievo;
- gratuiti dagli Atm Postamat.
Per i pagamenti invece, i costi sono i seguenti:
- non si paga nulla negli uffici postali abilitati, sui Pos (Visa, Visa PayWave), sui Pos virtuali (esercenti online), con dispositivo mobile e carta PuntoLis abilitati ai pagamenti;
- si paga l’1,10% dell’importo del pagamento in valuta diversa dall’euro sui terminali Pos di esercenti che aderiscono al circuito Visa/Visa PayWave all’estero con dispositivo mobile e carta Postepay PuntoLis abilitati ai pagamenti Nfc.
Postepay Digital
Infine, la Postepay Digital si può richiedere gratuitamente in app Poste Italiane, dal sito ufficiale dell’azienda o mediante Spid.
Con questa carta si può pagare nei negozi sia in Italia che all’estero con lo smartphone e trasferire denaro in tempo reale verso un’altra prepagata Postepay mediante servizio P2P.
Per quanto riguarda i costi, non si paga nulla nel caso si chieda una carta senza Iban, altrimenti il costo di emissione è di 5 euro. Il canone annuo è invece di 19 euro se la carta è dotata di Iban, altrimenti è gratuito. I prelievi sono possibili solo se si richiede la carta fisica e i costi sono i medesimi della Evolution.
È poi possibile effettuare pagamenti:
- gratuiti in valuta euro su Pos di esercenti anche online e sui Mastercard;
- con un costo dell’1,10% dell’importo del pagamento per pagamenti in valuta diversa dall’euro su Pos di esercenti (anche online) aderenti al circuito Mastercard all’estero.