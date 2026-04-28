123RF Call center, scatta l'obbligo del numero a tre cifre

L’Autorità garante per le telecomunicazioni (Agcom) ha diffuso una delibera che impone alle società che vogliono contattare i propri clienti per comunicazioni importanti di dotarsi di un numero a tre cifre facilmente riconoscibile. In questo modo i clienti potranno riconoscere immediatamente la telefonata come legittima, e non sospettare che si tratti di un call center di telemarketing.

Questa decisione renderà al contempo molto facile per gli utenti riconoscere le chiamate di telemarketing. I call center non potranno infatti accedere a questi numeri di telefono e di conseguenza chiameranno esclusivamente con numeri “normali”, più lunghi e immediatamente riconoscibili.

I numeri a tre cifre contro i call center

Attraverso la delibera numero 21/26/CIR che era stata approvata lo scorso 14 aprile dalla Commissione per le Infrastrutture e le Reti, l’Agcom ha avviato l’attuazione della legge che prevede che le aziende debbano dotarsi di numeri di telefono a tre cifre per contattare gli utenti e per essere contattate dai propri clienti.

Si tratta di una regola che già è in vigore per l’assistenza clienti, infatti molte società, soprattutto telefoniche, hanno numeri a tre o quattro cifre che le identificano immediatamente agli occhi del cliente. Ora tutte le aziende e i call center che operano nel rispetto delle regole riguardo alle chiamate agli utenti dovranno dotarsene.

Questi numeri non saranno disponibili all’estero e questo dovrebbe essere una barriera fondamentale per impedire che le compagnie di telemarketing, che spesso utilizzano prefissi esteri per telefonare agli utenti, ne entrino in possesso.

Il periodo di adattamento

L’Agcom ha chiarito che sarà necessario un periodo di adattamento per le aziende, che non solo dovranno richiedere e vedersi assegnato il nuovo numero di telefono a tre cifre, ma dovranno anche notificare i clienti dell’avvenuto cambiamento dei contatti. Le tempistiche dovrebbero essere di circa 60 giorni dall’approvazione della delibera.

L’obiettivo di questa norma è semplice. Quando un utente vedrà una chiamata da parte di un numero sconosciuto a tre cifre, potrà essere sicuro che non si tratta di un tentativo di telemarketing aggressivo o di truffa. Al contrario, quando apparirà un numero sconosciuto sul telefono, si potrà essere sicuri che, quantomeno, non si tratta di una comunicazione importante da parte di un’azienda di cui si è clienti.

Le altre misure

Questa norma si combina con la nuova misura che richiederà il consenso esplicito da parte degli utenti per essere contattati da parte delle aziende via telefono. Una norma che renderà difficilissimo per le società fare telemarketing selvaggio, visto che i contratti “firmati” verbalmente attraverso telefonate che violano questo principio non saranno più validi.

Il pacchetto di misure contenuto nella delibera dell’Agcom include anche un ampliamento del numero di utenze che potranno comparire con il proprio nome, invece che con un numero, sul telefono del ricevente.