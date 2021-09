Test medicina 2021: le soluzioni pubblicate dal MIUR

editato in: da

Come ogni anno, prima dell’inizio delle lezioni, sono tante le persone che provano ad accedere alla Facoltà di Medicina. Il numero chiuso e lo sbarramento previsto può significare per molti l’inizio di una nuova carriera, fino ad essere considerato un momento cruciale nella vita di uno studente che intende intraprendere questo percorso. Il test di ingresso per l’anno accademico 2021/2022 si è tenuto il 3 settembre 2021, con la conseguente pubblicazione dei risultati (nel pomeriggio) da parte del Ministero dell’Istruzione.

Test Medicina 2021: calendario e posti a concorso

Per l’anno accademico 2021/2022 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia sono stati determinati a livello nazionale nel numero di 14.332, mentre i posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero sono pari a 1.017.

Il calendario relativo a tempi e modalità di svolgimento della prova selettiva è stato così organizzato:

3 settembre 2021 test di ingresso;

17 settembre 2021 pubblicazione risultato del TEST anonimo;

24 settembre 2021 pubblicazione per ciascun candidato dell’elaborato, del punteggio e del modulo anagrafica;

28 settembre 2021 pubblicazione graduatoria nazionale di merito nominativa.

Test Medicina 2021: pubblicate dal MIUR le soluzioni e le risposte ai quesiti

In attesa della pubblicazione dei primi risultati e delle graduatoria finale (che dipenderà ovviamente dal punteggio complessivo e della media delle risposte esatte di tutti i candidati), il MIUR ha reso disponibili le soluzioni e le risposte ai quesiti che possono essere consultate direttamente online.

Chiunque fosse interessato, può collegarsi al portale https://accessoprogrammato.miur.it/, cliccare sul riquadro “Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria” e poi su “quesiti e risposte” (le soluzioni sono tutte consultabili qui). Come si legge nella pagina del sito, sono disponibili on line i quesiti e le risposte della prova ma – per semplicità di consultazione – tutte le domande hanno come risposta esatta quella indicata dalla lettera A. Durante la prova, per ovvi motivi, l’ordine delle domande e delle risposte per ogni domanda era differente per ogni candidato.

In caso di segnalazioni riguardo al contenuto delle domande presentate nel test o alle procedure di svolgimento dell’esame, il MIUR ha messo a disposizione un apposito modulo segnalazioni fino al 9 settembre. In questo caso tutte le segnalazioni inviate (ma solo se riguardanti anomalie o criticità legate al contenuto del test o al suo svolgimento) verranno inviate al Ministero che le verificherà direttamente.