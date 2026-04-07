Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Pagina Instagram di Colmar / Getty Images Morto Mario Colombo.

È morto Mario Colombo, il presidente della Manifattura Mario Colombo, figura chiave dietro diversi marchi sportivi, non solo quello di famiglia Colmar, ma anche Adidas Italia. Mario Colombo, con la sua passione per lo sci, ha vestito anche gli azzurri.

L’azienda ha superato i 100 anni di attività nel 2023, chiudendo con un fatturato di 115 milioni di euro, in crescita rispetto al 2022 (+9,5%). Un trend che è proseguito anche negli anni successivi e che ora sarà portato avanti dalla quarta generazione del marchio di famiglia.

Chi era Mario Colombo?

Mario Colombo, classe 1954, nato e cresciuto a Monza, era il nipote del fondatore della Manifattura Mario Colombo e marchio Colmar. L’azienda del nonno mette radici sul territorio italiano nel 1923 e prende il nome dalle prime tre lettere del cognome, più le tre lettere del nome del suo fondatore.

Il marchio si è fatto conoscere per l’abbigliamento sportivo e la collaborazione con la Federazione italiana sport invernali. Soprattutto in ambito sciistico, per la passione dello stesso Colombo.

Mario Colombo, che portava nome e cognome di suo nonno, era entrato in azienda dagli anni Settanta, dopo gli studi all’Università Cattolica di Milano.

Sul suo curriculum anche un periodo di tempo fuori dall’azienda di famiglia. Tra il 2000 e il 2004 infatti ha guidato Adidas Italia. Poi nel 2005 è tornato a Colmar, diventandone presidente.

La morte del re dei piumini

Mario Colombo, con la sua Colmar, è stato il re dei piumini. La sua guida ha portato il marchio a un nuovo livello di notorietà, facendo crescere il brand fino a raggiungere l’obiettivo del fatturato sperato per i 100 anni dalla nascita: 115 milioni di euro.

In una nota della Manifattura Mario Colombo si legge:

Nel corso di oltre 50 anni di attività professionale, Mario Colombo ha ricoperto un ruolo centrale nello sviluppo dell’azienda, distinguendosi per competenza, visione e dedizione. Accanto al suo impegno imprenditoriale, lascia il ricordo di profonde qualità umane: il sorriso, la cordialità, la simpatia e la capacità di mettere chiunque a proprio agio in ogni circostanza, tratti che lo hanno sempre contraddistinto.

Patrimonio ed eredità della famiglia Colombo

Colmar è un brand presente in tutto il mondo, con 10 negozi di proprietà e altri in franchising, centinaia di dipendenti e che vende 40mila capi ogni stagione. Nel 2023 ha fatturato 115 milioni di euro e negli anni successivi ha proseguito positivamente nel trend.

Il patrimonio, così come l’attività lavorativa, sono divisi in famiglia. Nel board ci sono i cugini Colombo di terza generazione, figli di Giancarlo e Angelo: Mario e la sorella Laura, Giulio e Carlo. C’è anche la quarta generazione, con i figli di Mario, Laura e Giulio ovvero Stefano, Riccardo e Roberta.