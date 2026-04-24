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iStock I supermercati che resteranno aperti il 25 aprile 2026

Sabato 25 aprile 2026 si celebra la Festa della Liberazione, ricorrenza nazionale che ricorda la fine dell’occupazione nazifascista in Italia. Trattandosi di un giorno festivo, molti uffici pubblici e servizi restano chiusi. Anche scuole e diverse attività commerciali abbassano le serrande per la giornata. Nonostante questo, una parte della grande distribuzione organizzata ha scelto di garantire comunque il servizio, mantenendo aperti diversi punti vendita per permettere acquisti dell’ultimo momento. Ci sono quindi supermercati aperti il 25 aprile per permettere ai consumatori di poter fare la spesa anche in un giorno di festa.

Le principali catene aperte il 25 aprile 2026

Tra i supermercati che confermano l’apertura per il 25 aprile, Esselunga garantisce nella maggior parte dei casi un’apertura con orario continuato, generalmente dalle 8 alle 20, con possibili variazioni locali. Anche Carrefour prevede aperture diffuse sul territorio nazionale, spesso con orari simili a quelli ordinari ma in alcuni casi ridotti. Conad ha comunicato che numerosi punti vendita resteranno aperti in diverse regioni, tra cui Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto e Sicilia, con orari adattati alla giornata festiva. A queste si aggiungono altre catene che mantengono attivo il servizio:

Lidl, con orario generalmente dalle 8 alle 21.30

Pam e Pam Panorama, con apertura continuata fino alle 22 in molti casi

Aldi, con orario domenicale tra le 9 e le 21

Bennet, con fasce orarie tra le 8.30 e le 21.30

Anche MD, Iper e Il Gigante garantiscono l’apertura nella maggior parte dei punti vendita, spesso con orario continuato o leggermente ridotto rispetto ai giorni feriali.

I supermercati che resteranno chiusi

Non tutte le catene hanno scelto di mantenere i negozi aperti. In particolare, Coop ha deciso di chiudere gran parte dei propri punti vendita per il 25 aprile. La cooperativa ha spiegato questa scelta sottolineando il valore simbolico della ricorrenza: fermarsi significa “riconoscere e valorizzare due momenti che rappresentano pilastri della sua storia e dei suoi valori fondanti”, legati a libertà, democrazia e giustizia sociale. Questa decisione coinvolge circa 350 negozi distribuiti sul territorio nazionale.

25 aprile 2026, i centri commerciali aperti

Alcune catene adottano orari diversi rispetto al consueto schema continuato. Crai, ad esempio, prevede in molti casi un’apertura con orario spezzato, generalmente dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. Anche altri marchi, come Despar o Penny Market, mantengono l’apertura ma con possibili riduzioni o modifiche delle fasce orarie. Per questo motivo, viene spesso consigliato di verificare gli orari aggiornati sui siti ufficiali delle singole catene o dei punti vendita locali, poiché le variazioni possono essere decise a livello territoriale.

Oltre ai supermercati, anche diversi centri commerciali restano aperti nella giornata del 25 aprile. Le aperture riguardano sia grandi outlet sia centri urbani, con orari generalmente compresi tra le 9 e le 22. Tra le strutture aperte figurano centri come Il Centro di Arese, Shopville Le Gru di Torino, Valmontone Outlet e Castel Romano a Roma, oltre a diverse realtà distribuite sul territorio nazionale. Le aree ristoro, in molti casi, estendono l’orario di apertura fino alla sera, offrendo un servizio più ampio rispetto ai negozi.