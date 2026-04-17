Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 17 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 17 aprile 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti oggi? Come giocare al Superenalotto? Quali sono le regole del 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 16 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (106) 67 (79) 66 (67) 10 (58) 16 (48)
Cagliari: 41 (84) 26 (78) 20 (61) 52 (58) 63 (50)
Firenze: 47 (96) 90 (86) 33 (67) 37 (61) 19 (60)
Genova: 66 (66) 6 (56) 49 (54) 10 (48) 25 (42)
Milano: 34 (68) 77 (63) 61 (57) 44 (49) 88 (47)
Napoli: 40 (91) 1 (70) 36 (62) 23 (53) 20 (51)
Palermo: 45 (85) 90 (61) 36 (51) 6 (50) 30 (49)
Roma: 17 (69) 7 (59) 37 (58) 34 (58) 64 (57)
Torino: 65 (69) 49 (68) 88 (64) 68 (54) 86 (51)
Venezia: 32 (71) 79 (68) 35 (47) 17 (46) 33 (39)
Nazionale: 22 (98) 50 (72) 51 (58) 30 (57) 79 (56)

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