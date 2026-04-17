Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 17 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti oggi? Come giocare al Superenalotto? Quali sono le regole del 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 16 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (106)
|67 (79)
|66 (67)
|10 (58)
|16 (48)
|Cagliari:
|41 (84)
|26 (78)
|20 (61)
|52 (58)
|63 (50)
|Firenze:
|47 (96)
|90 (86)
|33 (67)
|37 (61)
|19 (60)
|Genova:
|66 (66)
|6 (56)
|49 (54)
|10 (48)
|25 (42)
|Milano:
|34 (68)
|77 (63)
|61 (57)
|44 (49)
|88 (47)
|Napoli:
|40 (91)
|1 (70)
|36 (62)
|23 (53)
|20 (51)
|Palermo:
|45 (85)
|90 (61)
|36 (51)
|6 (50)
|30 (49)
|Roma:
|17 (69)
|7 (59)
|37 (58)
|34 (58)
|64 (57)
|Torino:
|65 (69)
|49 (68)
|88 (64)
|68 (54)
|86 (51)
|Venezia:
|32 (71)
|79 (68)
|35 (47)
|17 (46)
|33 (39)
|Nazionale:
|22 (98)
|50 (72)
|51 (58)
|30 (57)
|79 (56)