Il riconoscimento vocale biometrico cambia il rapporto tra utenti e assistenza, offrendo un sistema più sicuro, immediato e facile da usare

iStock PosteMyVoice autorizza operazioni e pagamenti online senza usare vecchi codici

È disponibile un nuovo servizio che cambia il modo in cui assistenza e cliente interagiscono. Si tratta di Postemyvoice, un sistema di riconoscimento vocale biometrico che ha lo scopo di ridurre i tempi di attesa e rendere tutto più semplice, aumentando allo stesso tempo la sicurezza.

Grazie a questa nuova tecnologia, non è più necessario utilizzare codici o fornire dati personali a un operatore: basta parlare per essere riconosciuti. Le operazioni diventano così più immediate e naturali, perché basate direttamente sulla voce.

Come funziona Postemyvoice

Postemyvoice è il sistema di riconoscimento biometrico vocale introdotto da Poste Italiane per rendere più semplice l’accesso ai servizi di assistenza. Si tratta di una tecnologia che utilizza la voce dell’utente come chiave di identificazione, basandosi su caratteristiche personali che rendono ogni utente riconoscibile.

A differenza dei metodi classici per i quali è necessario utilizzare password o codici temporanei, il nuovo servizio dà la possibilità di essere riconosciuti in automatico mentre si effettua una chiamata. La tecnologia associa infatti la voce al numero di cellulare registrato per i prodotti finanziari come il conto BancoPosta o la Postepay.

In questo modo gli utenti possono ricevere supporto tecnico o commerciale in modo rapido e lineare senza subire i rallentamenti dovuti alle verifiche manuali

Come avviene il riconoscimento biometrico

Il sistema Postemyvoice si basa su una tecnologia avanzata ma semplice da utilizzare per l’utente. La voce viene registrata e trasformata in un’impronta vocale, un insieme di parametri che descrivono caratteristiche uniche come tono, frequenza e ritmo.

Tale impronta non è una registrazione audio tradizionale ma un modello digitale utilizzato per verificare l’identità ogni volta che si contatta il servizio clienti. Significa che il sistema confronta la voce in tempo reale con quella già memorizzata e, se c’è corrispondenza, autorizza l’accesso in automatico.

Il riconoscimento avviene quindi i pochissimi secondi e non richiede azioni complesse, dato che si deve solo parlare normalmente affinché il sistemi completi la verifica.

Come attivare il servizio

Per attivare il servizio Postemyvoice è necessario fornire il consenso al trattamento del dato biometrico e ciò può avvenire mediante:

telefono;

assistenza digitale;

operatore rispondendo ad alcune domande;

collegandosi alla propria area personale sezione “dispositivi e sicurezza” dove si deve prendere visione dell’informativa e completare la richiesta.

Una volta fornito il consenso, poi, si passa alla registrazione della propria impronta vocale con l’aiuto dell’Assistenza Digitale.

L’operazione funziona in questo modo: durante la procedura, all’utente viene chiesto di ripetere alcune frasi così da collegare la voce al numero del cellulare associato ai prodotti finanziari. La procedura è rapida e dura pochi minuti.

Poste Italiane comunica poi che il sistema di riconoscimento è attivo solo se si chiama dal numero associato ai propri servizi e che durante l’interazione l’assistenza digitale raccoglie la richiesta – e se necessario attiva la verifica vocale per una sicurezza maggiore.

Qualora l’identificazione non vada a buon fine, poi, si passa a un controllo standard con i dati personali.

La revoca del consenso si può dare in qualsiasi momento in due modi:

collegandosi alla propria area personale;

contattando il servizio clienti.

Che operazioni si possono effettuare con Postemyvoice

Con la nuova modalità di riconoscimento vocale si può chiedere assistenza sui prodotti finanziari Postepay e BancoPosta chiamando i numeri 800 00 33 22 e 06 45 26 33 22.

Il primo è gratuito e dedicato in particolare a operazioni come:

blocco carte;

cancellazione del codice PosteID;

risparmio postale;

gestione del codice dispositivo conto;

assistenza su prodotti di finanziamento.

Il secondo è disponibile solo per i prodotti finanziari ed è attivo da rete mobile e fissa, sia dall’Italia che dall’estero. Il costo della chiamata, poi, dipende dal proprio operatore di appartenenza.

Tutti e due i numeri sono attivi dal dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi i giorni festivi.

Come vengono protetti i dati

Il rilascio dell’impronta vocale avviene solo tramite i canali ufficiali di Poste Italiane. Durante la procedura, inoltre, non verrà mai richiesto di comunicare:

dati personali sensibili;

codici di accesso;

informazioni relative alle carte di pagamento come il numero della prepagata Postepay, la data di scadenza o i codici di sicurezza (CVV2, CVC2), e nemmeno il Pin o la password.

Inoltre, l’attivazione del servizio verrà sempre comunicata e sarà visibile all’interno della propria bacheca personale.

L’alternativa a PosteMyvoice

Un’alternativa a Postemyvoice è il servizio clienti di Poste perché permette di parlare direttamente con gli operatori senza passare dal riconoscimento vocale biometrico.

Esso offre diversi numeri dedicati in base alle esigenze dell’utente come:

il numero gratuito 803 160 da rete fissa, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 (esclusi i festivi) mentre da mobile o dall’estero si può contattare il 06 45 26 31 60 per le spedizioni e la concorrenza;

il numero 06 45 26 33 22, che consente assistenza su conti, carte e operazioni online;

il numero 06 45 26 26 26 attivo dal lunedì al sabato (eccetto i festivi) dalle 8 alle 20 per i servizi digitali Postecertifica e Postecert;

il numero 160, gratuito e attivo tutti i giorni per assistenza tecnica e commerciale dalle 7 alle 24 e per furto o smarrimento 24 ore su 24;

il numero 401212 per chiedere informazioni sul credito, i gigabyte e i rinnovi dall’Italia e il 371 10 00 160 dall’estero;

il numero 800 00 11 99 per i servizi energia da rete fida e il il 06 45 26 11 99 da mobile e dall’estero;

il numero 06 45 26 38 93 per il reset dell’Identità digitale dall’Italia e dall’estero con chiamata che deve essere però effettuata dal cellulare al quale si è associato il PosteId abilitato a Spid;

il numero 06 97 79 77 77 per assistenza sull’Identità digital dall’Italia e dall’estero.

Il servizio di chat con l’assistente digitale

Accanto al canale telefonico, è disponibile anche la chat con l’assistente digitale che è molto utile per ottenere informazioni generiche o operazioni semplici anche se il contatto telefonico resta preferibile per questioni più complesse o urgenti.

Grazie a tale canale è possibile:

consultare il saldo e i movimenti;

richiedere il duplicato del Pin;

bloccare una carta;

recuperare le credenziali di accesso;

ottenere informazioni su buoni fruttiferi e spedizioni.

Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi i festivi. In caso di necessità più complesse, la chat può mettere anche in contatto con un operatore umano così da garantire continuità nell’assistenza.

Il funzionamento è semplice: basta cliccare sull’icona della chat che si trova in basso si trova in diverse pagine del sito, come quelle dedicate a Postepay o all’accesso a poste.it.

La conversazione avviene poi un un linguaggio molto semplice e non è necessario utilizzare comandi complicati. È l’assistente digitale, infatti, basato sull’intelligenza artificiale, ad aiutare l’utente passo dopo così da rendere tutto più semplice da seguire.