Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi sabato 4 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di € 144.900.000,00 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 4 aprile 2026:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|8
|21
|29
|46
|60
|81
|Jolly: 42
|Superstar: 80
Quote SuperEnalotto
• 6 punti: vincitori
• 5 punti + Jolly: vincitori
• 5 punti: 7 vincitori totalizzano € 34.257,71
• 4 punti: 657 vincitori totalizzano € 370,30
• 3 punti: 27502 vincitori totalizzano € 26,70
• 2 punti: 448808 vincitori totalizzano € 5,08
Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: vincitori
• 4 punti più SuperStar: 4 vincitori totalizzano € 37.030,00
• 3 punti più SuperStar: 148 vincitori totalizzano € 2.670,00
• 2 punti più SuperStar: 2464 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 15306 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 33883 vincitori totalizzano € 5,00
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|81
|21
|69
|24
|65
|Cagliari:
|40
|1
|30
|38
|25
|Firenze:
|18
|84
|24
|58
|63
|Genova:
|86
|64
|56
|89
|60
|Milano:
|38
|7
|6
|50
|25
|Napoli:
|72
|16
|90
|85
|74
|Palermo:
|23
|13
|20
|73
|14
|Roma:
|24
|52
|22
|1
|78
|Torino:
|16
|80
|35
|84
|22
|Venezia:
|36
|83
|9
|89
|51
|Nazionale:
|3
|67
|45
|71
|86
Estrazione del 10eLotto serale
|1
|7
|13
|16
|18
|21
|23
|24
|36
|38
|40
|52
|64
|69
|72
|80
|81
|83
|84
|86
|Numero oro: 81
|Doppio oro: 81 21
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del martedì 07 aprile 2026. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di € 144.900.000,00 milioni e il montepremi complessivo è di 144,9 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di venerdì 03 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Estrazioni del mese
Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto