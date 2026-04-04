Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi sabato 4 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

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Come ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di € 144.900.000,00 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 4 aprile 2026:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

8 21 29 46 60 81 Jolly: 42 Superstar: 80

Quote SuperEnalotto

• 6 punti: vincitori

• 5 punti + Jolly: vincitori

• 5 punti: 7 vincitori totalizzano € 34.257,71

• 4 punti: 657 vincitori totalizzano € 370,30

• 3 punti: 27502 vincitori totalizzano € 26,70

• 2 punti: 448808 vincitori totalizzano € 5,08

Quote SuperStar

• 5 punti più SuperStar: vincitori

• 4 punti più SuperStar: 4 vincitori totalizzano € 37.030,00

• 3 punti più SuperStar: 148 vincitori totalizzano € 2.670,00

• 2 punti più SuperStar: 2464 vincitori totalizzano € 100,00

• 1 punti più SuperStar: 15306 vincitori totalizzano € 10,00

• 0 punti più SuperStar: 33883 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 81 21 69 24 65 Cagliari: 40 1 30 38 25 Firenze: 18 84 24 58 63 Genova: 86 64 56 89 60 Milano: 38 7 6 50 25 Napoli: 72 16 90 85 74 Palermo: 23 13 20 73 14 Roma: 24 52 22 1 78 Torino: 16 80 35 84 22 Venezia: 36 83 9 89 51 Nazionale: 3 67 45 71 86

Estrazione del 10eLotto serale

1 7 13 16 18 21 23 24 36 38 40 52 64 69 72 80 81 83 84 86 Numero oro: 81 Doppio oro: 81 21

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del martedì 07 aprile 2026. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di € 144.900.000,00 milioni e il montepremi complessivo è di 144,9 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di venerdì 03 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto