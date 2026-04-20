Dalla protesta per gli stipendi come i colleghi europei al rinnovo del contratto, perché il personale docente e Ata incrocia le braccia nelle prossime sei settimane

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Scioperi della scuola.

La scuola sciopera il 20 aprile. Anche se l’anno scolastico è quasi giunto al termine, nel mese e mezzo rimanente ci saranno diversi scioperi e sono state già annunciate altre agitazioni a maggio, oltre a feste e ponti. Per i genitori inizia un periodo di difficile gestione, mentre per i lavoratori del settore scolastico si prospettano sei settimane di mobilitazioni.

Con il calendario di aprile giunto oltre la propria metà, la prima data dello sciopero da segnare in rosso sul calendario è lunedì 20 aprile. Tutto il personale della scuola, dell’università e della ricerca si ferma per l’intera giornata. Vista l’ampia partecipazione, anche le rivendicazioni dello sciopero sono ampie e variegate e vanno dagli stipendi in linea con gli standard europei fino al miglioramento delle condizioni dell’edilizia scolastica.

Sciopero scuola: 20 aprile

Il primo sciopero che si incontra nel calendario delle agitazioni per il settore scolastico è lunedì 20 aprile. Per l’intera giornata si ferma il personale del comparto:

i dirigenti;

i docenti (di ruolo e precari);

il personale Ata (compresi i contratti atipici);

gli amministrativi;

i tecnici;

gli ausiliari.

Lo sciopero è stato indetto da Unicobas Scuola, ma si ferma anche il settore dell’Università e della ricerca. Si chiedono stipendi più alti e in linea con gli standard europei. Con il rinnovo del contratto scaduto nel 2025, si punta a richiedere un aumento capace di recuperare il potere d’acquisto sempre più eroso.

La richiesta arriva ricordando come i docenti della scuola oggi percepiscano gli stipendi più bassi tra i Paesi europei, oltre a essere i più bassi tra le nazioni maggiormente industrializzate. Nonostante due rinnovi e un terzo in arrivo, i sindacati denunciano che non si riesce comunque a colmare il gap con i colleghi del resto d’Europa.

Scioperi scuola: il calendario completo

Il calendario degli scioperi di aprile è stato ricco, soprattutto per il settore trasporti, ma anche la scuola non è stata da meno. A maggio il calendario delle agitazioni prosegue fitto di eventi.

Per il settore scolastico le date da segnare sul calendario sono:

Sciopero 20 aprile 2026;

Sciopero 23-24 aprile 2026;

Sciopero 1° maggio 2026;

Sciopero 6 e 7 maggio 2026;

Sciopero 15 e 16 maggio 2026;

Sciopero 29 maggio 2026.

Il 23 e il 24 aprile a proclamare l’agitazione è stata Csle. Si trattava di uno sciopero nazionale che avrebbe riguardato diversi comparti della pubblica amministrazione, compresa la scuola. Per ora lo sciopero sembra essere stato revocato dalla Commissione di Garanzia per irregolarità, mancando l'”intervallo minimo tra astensioni dal lavoro”.

Attenzione: la revoca potrebbe voler dire uno spostamento di data, che non è ancora stata comunicata e che potrebbe impattare sul calendario degli scioperi di aprile o direttamente sul mese di maggio.

Se il 1° maggio lo sciopero non avrà ripercussioni per le famiglie perché gli istituti resteranno chiusi, nelle altre date la mobilitazione colpirà in maniera diretta. Il 6 e il 7 maggio Cobas ha indetto lo sciopero, chiedendo ai docenti e al personale Ata di scegliere quale dei due giorni scioperare per ottimizzare gli effetti sull’organizzazione scolastica. Il sindacato in questo caso motiva le giornate di fermo esprimendosi contrariamente alle riforme messe in atto in questi anni dall’esecutivo.