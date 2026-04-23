Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 23 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 23 aprile 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto oggi? Quando è l'estrazione del 10eLotto? Cosa è successo nel Superenalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 21 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (109) 67 (82) 66 (70) 10 (61) 16 (51)
Cagliari: 41 (87) 26 (81) 52 (61) 63 (53) 12 (45)
Firenze: 47 (99) 33 (70) 78 (58) 28 (57) 67 (55)
Genova: 66 (69) 6 (59) 49 (57) 25 (45) 3 (43)
Milano: 77 (66) 61 (60) 88 (50) 15 (48) 74 (46)
Napoli: 40 (94) 1 (73) 36 (65) 8 (48) 73 (47)
Palermo: 45 (88) 90 (64) 36 (54) 6 (53) 30 (52)
Roma: 17 (72) 7 (62) 37 (61) 34 (61) 64 (60)
Torino: 65 (72) 49 (71) 88 (67) 68 (57) 86 (54)
Venezia: 79 (71) 17 (49) 33 (42) 38 (41) 30 (41)
Nazionale: 22 (101) 51 (61) 30 (60) 79 (59) 90 (57)

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