Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 23 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto oggi? Quando è l'estrazione del 10eLotto? Cosa è successo nel Superenalotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 21 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (109)
|67 (82)
|66 (70)
|10 (61)
|16 (51)
|Cagliari:
|41 (87)
|26 (81)
|52 (61)
|63 (53)
|12 (45)
|Firenze:
|47 (99)
|33 (70)
|78 (58)
|28 (57)
|67 (55)
|Genova:
|66 (69)
|6 (59)
|49 (57)
|25 (45)
|3 (43)
|Milano:
|77 (66)
|61 (60)
|88 (50)
|15 (48)
|74 (46)
|Napoli:
|40 (94)
|1 (73)
|36 (65)
|8 (48)
|73 (47)
|Palermo:
|45 (88)
|90 (64)
|36 (54)
|6 (53)
|30 (52)
|Roma:
|17 (72)
|7 (62)
|37 (61)
|34 (61)
|64 (60)
|Torino:
|65 (72)
|49 (71)
|88 (67)
|68 (57)
|86 (54)
|Venezia:
|79 (71)
|17 (49)
|33 (42)
|38 (41)
|30 (41)
|Nazionale:
|22 (101)
|51 (61)
|30 (60)
|79 (59)
|90 (57)