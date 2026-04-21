Chi può richiedere il passaporto elettronico tramite gli uffici di Poste Italiane e quali sono tutti i costi che bisogna sostenere per averlo

iStock Come si richiede il passaporto elettronico alle Poste?

Il passaporto elettronico è un documento di riconoscimento indispensabile per viaggiare fuori dall’Unione Europea. È riconoscibile per la presenza di un microchip che raccoglie dati anagrafici e biometrici del titolare. La novità degli ultimi anni è la possibilità di richiederlo anche attraverso Poste Italiane, un’opzione che ha reso l’intera procedura più veloce e meno complicata rispetto al passato, quando era necessario rivolgersi esclusivamente agli uffici della Polizia di Stato.

Chi può richiedere il passaporto elettronico

Possono richiedere il passaporto elettronico tramite Poste Italiane i cittadini italiani adulti e i genitori che devono farlo per i figli minorenni, a condizione che siano residenti o domiciliati in un comune abilitato. Il servizio non è però disponibile per alcune categorie specifiche:

i cittadini iscritti all’Aire (anagrafe italiani residenti all’estero);

i titolari di doppio passaporto;

i richiedenti un passaporto temporaneo;

i richiedenti per minore sottoposto a potestà tutoria, senza documento di riconoscimento, con doppia cittadinanza o con genitori apolidi/stranieri;

i richiedenti per minori in caso di affido esclusivo o per potestà genitoriale determinato dal giudice;

i beneficiari di un vecchio passaporto rilasciato all’estero dal consolato o dall’ambasciata;

i beneficiari di esenzione per la rilevazione delle impronte digitali e/o della firma.

Poste Italiane fa sapere inoltre che non è possibile richiedere il passaporto elettronico nemmeno per un minore con un’età inferiore ai 14 anni che appartiene a una famiglia omogenitoriale per un disservizio temporaneo dovuto all’adeguamento tecnico del sistema.

Come si richiede il passaporto e quanto tempo ci vuole

Il servizio di richiesta passaporto presso Poste Italiane funziona in questo modo: è necessario recarsi presso un ufficio postale abilitato dove un operatore acquisisce tutta la documentazione necessaria per completare la pratica, inclusi i dati anagrafici e quelli biometrici.

Per quanto riguarda il tempo di rilascio, dipende dalla gestione della questura competente e dalla completezza della documentazione presentata. In genere bastano pochi giorni.

Quali sono i documenti da portare all’ufficio postale

Nel caso si voglia richiedere il passaporto elettronico presso un ufficio postale abilitato è necessario portare una serie di documenti importanti. In primis, è necessaria una fototessera conforme agli standard Icao e:

il contrassegno amministrativo di 73,50 euro;

la ricevuta di pagamento per il rilascio del passaporto di 42,70 euro;

il codice fiscale;

un documento di identità in corso di validità.

Devono poi essere consegnati eventualmente:

il vecchio passaporto se lo si possiede;

la denuncia di furto o smarrimento;

il modulo di attestazione nel caso in cui il domicilio sia diverso dalla residenza.

I documenti per i minori e il consenso di entrambi i genitori

Qualora il passaporto si richieda per minori, è necessaria la carta di identità o un documento in corso di validità del minore e il suo codice fiscale. Servono i documenti di entrambi i genitori, l’eventuale autocertificazione della responsabilità genitoriale e l’atto di assenso dell’altro genitore nei casi prevista dalle legge.

Qual è la procedura allo sportello

Durante la procedura allo sportello, l’operatore postale accerta innanzitutto:

l’identità del richiedente;

la validità dei documenti presentati;

la corrispondenza della fotografia.

Verifica inoltre la competenza dell’ufficio della Polizia di Stato destinatario della pratica: in caso di esito negativo, infatti, la richiesta non può essere avviata.

Se tutte le verifiche hanno esito positivo, vengono acquisiti i dati anagrafici e biometrici, la firma del cittadino e la scansione della fotografia. Nei casi previsti, si procede anche all’annullamento del vecchio passaporto.

Quanto costa e come versare il contributo

Dallo scorso 1° dicembre 2025, è necessario utilizzare la piattaforma Incassi per le amministrazioni dello Stato per sostenere il contributo del passaporto. Il pagamento, che è di 42,70 euro, però, può essere effettuato solo mediante i Psp autorizzati e Poste Italiane.

Se ci si reca presso l’ufficio postale va comunicato il codice pratica A001 passaporto oppure è necessario indicare i dati di chi lo richiede, incluso il nominativo e il codice fiscale, anche nel caso si tratti di un minore.

Nel caso non ci si voglia recare all’ufficio postale, si può accedere alla pagina ufficiale di Poste o utilizzare l’app per generare la ricevuta che si dovrà poi presentare allo sportello. Per il pagamento non sono ammessi i bollettini cartacei, i giroconti e i bonifici bancari effettuati.

Oltre ai costi su indicati, il servizio di richiesta di passaporto con Poste prevede il pagamento di un corrispettivo uguale a 14,20 euro Iva inclusa. L’importo è soggetto a Iva ad aliquota ordinaria e deve essere versato al momento dell’accettazione della richiesta presso gli Uffici Postali abilitati.

Il pagamento può essere effettuato in contanti, con carte Postamat o Postepay oppure attraverso ulteriori modalità disponibili nei punti di accettazione.

Al termine dell’operazione viene rilasciata una ricevuta che certifica il pagamento. Se viene richiesta fattura, i dati del cittadino vengono poi registrati e si attiva la procedura per l’emissione centralizzata del documento fiscale, inviato successivamente all’indirizzo fornito.

Dove si ritira il passaporto una volta pronto

Conclusa l’operazione, viene rilasciata una ricevuta con l’indicazione del commissariato di pubblica sicurezza competente e il codice di protocollo. Il documento può essere ritirato presso l’ufficio indicato oppure, su richiesta, spedito a domicilio mediante il servizio dedicato – con un costo in aggiunta che va poi saldato al momento della consegna.

Passaporto a domicilio: come funziona il servizio

Per evitare il ritiro fisico del passaporto elettronico, come detto, è possibile scegliere il servizio a domicilio tramite Posta assicurata. Ciò sia se la richiesta viene effettuata in questura che presso gli uffici postali. Una volta avviata la pratica, bisogna compilare i dati per la spedizione e richiedere l’apposita busta dedicata al servizio.

Il recapito avviene su tutto il territorio nazionale e garantisce la consegna del documento in sicurezza direttamente all’indirizzo del richiedente.

Il costo è pari a 9,88 euro da saldare al momento della consegna. Si può monitorare la spedizione mediante il sistema di tracciamento disponibile online oppure da app, utilizzando il codice rilasciato dallo sportello.

Nel caso la consegna non vada a buon fine, la busta contenente il passaporto viene custodita presso l’ufficio postale indicato nell’avviso lasciato dal portalettere dove può essere ritirato in un secondo momento.