Richiamato il salmone affumicato Deluxe Lidl per possibile Listeria. Lotto, scadenza, rischi per la salute e cosa fare se lo hai acquistato

123RF Salmone affumicato richiamato dai supermercati per Listeria

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza alimentare relativo al salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe, venduto da Lidl. Il prodotto è stato richiamato in via precauzionale per la possibile presenza di Listeria monocytogenes, un batterio potenzialmente pericoloso per la salute umana.

Il provvedimento, disposto lunedì 14 aprile 2026 direttamente dal produttore, è già operativo: le confezioni interessate sono state rimosse dai banchi frigo di tutti i punti vendita della catena. Tuttavia, chi avesse già acquistato il prodotto è invitato a non consumarlo e a restituirlo al negozio.

I dati del prodotto interessato

Il lotto oggetto del richiamo è identificabile dai seguenti dati riportati sulla confezione:

prodotto: Salmone affumicato norvegese con pistacchio Deluxe Lidl;

formato: Busta preconfezionata da 100 grammi;

numero di lotto: LC22606501;

data di scadenza: 21 aprile 2026;

produttore: Compagnia del Mare S.r.l., stabilimento di via per Cassano Magnago 120, Busto Arsizio (VA) — marchio di identificazione IT674UE.

Chi è in possesso di una confezione corrispondente a questi dati è invitato a non consumarla e a restituirla al punto vendita d’acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono garantiti anche senza scontrino fiscale.

Ministero della Salute

Quali sono i rischi legati alla Listeria

La Listeria monocytogenes è considerata uno dei batteri alimentari più insidiosi dagli esperti di sicurezza alimentare. Come ricorda l’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, questo microrganismo appartiene a una famiglia di dieci specie batteriche ed è responsabile della listeriosi, una malattia che può manifestarsi in forme molto diverse tra loro.

Ciò che rende la Listeria particolarmente difficile da contrastare è la sua capacità di sopravvivere e moltiplicarsi anche a basse temperature, come quelle dei frigoriferi domestici. Tali condizioni, infatti, bloccano la crescita della maggior parte degli altri batteri patogeni. La cottura a temperature superiori ai 65 °C è sufficiente a eliminare il batterio, ma il salmone affumicato viene tipicamente consumato crudo o senza ulteriore cottura, aumentando il rischio di esposizione.

I sintomi della listeriosi possono variare notevolmente:

forme lievi come nausea, vomito, diarrea, febbre;

forme gravi come meningite, sepsi e altre complicanze potenzialmente letali.

Le categorie più vulnerabili sono gli anziani, le donne in gravidanza, i neonati e le persone con un sistema immunitario indebolito, per le quali la malattia può avere conseguenze molto serie.

Cosa fare se hai acquistato il prodotto

La procedura da seguire è semplice ma fondamentale. Se hai in casa una confezione di salmone affumicato norvegese con pistacchio Deluxe Lidl con lotto LC22606501 e scadenza 21 aprile 2026:

non consumare il prodotto, indipendentemente dall’aspetto o dall’odore;

riportarlo al punto vendita Lidl dove è stato acquistato;

richiedere il rimborso o la sostituzione, che viene garantita anche senza scontrino.

Per aggiornamenti e verifiche, è possibile consultare il portale ufficiale del Ministero della Salute dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari, dove l’avviso è stato pubblicato il 15 aprile 2026.