Salmone affumicato richiamato dai supermercati per Listeria

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza alimentare relativo al salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe, venduto da Lidl. Il prodotto è stato richiamato in via precauzionale per la possibile presenza di Listeria monocytogenes, un batterio potenzialmente pericoloso per la salute umana.
Il provvedimento, disposto lunedì 14 aprile 2026 direttamente dal produttore, è già operativo: le confezioni interessate sono state rimosse dai banchi frigo di tutti i punti vendita della catena. Tuttavia, chi avesse già acquistato il prodotto è invitato a non consumarlo e a restituirlo al negozio.
I dati del prodotto interessato
Il lotto oggetto del richiamo è identificabile dai seguenti dati riportati sulla confezione:
- prodotto: Salmone affumicato norvegese con pistacchio Deluxe Lidl;
- formato: Busta preconfezionata da 100 grammi;
- numero di lotto: LC22606501;
- data di scadenza: 21 aprile 2026;
- produttore: Compagnia del Mare S.r.l., stabilimento di via per Cassano Magnago 120, Busto Arsizio (VA) — marchio di identificazione IT674UE.
Chi è in possesso di una confezione corrispondente a questi dati è invitato a non consumarla e a restituirla al punto vendita d’acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono garantiti anche senza scontrino fiscale.
Quali sono i rischi legati alla Listeria
La Listeria monocytogenes è considerata uno dei batteri alimentari più insidiosi dagli esperti di sicurezza alimentare. Come ricorda l’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, questo microrganismo appartiene a una famiglia di dieci specie batteriche ed è responsabile della listeriosi, una malattia che può manifestarsi in forme molto diverse tra loro.
Ciò che rende la Listeria particolarmente difficile da contrastare è la sua capacità di sopravvivere e moltiplicarsi anche a basse temperature, come quelle dei frigoriferi domestici. Tali condizioni, infatti, bloccano la crescita della maggior parte degli altri batteri patogeni. La cottura a temperature superiori ai 65 °C è sufficiente a eliminare il batterio, ma il salmone affumicato viene tipicamente consumato crudo o senza ulteriore cottura, aumentando il rischio di esposizione.
I sintomi della listeriosi possono variare notevolmente:
- forme lievi come nausea, vomito, diarrea, febbre;
- forme gravi come meningite, sepsi e altre complicanze potenzialmente letali.
Le categorie più vulnerabili sono gli anziani, le donne in gravidanza, i neonati e le persone con un sistema immunitario indebolito, per le quali la malattia può avere conseguenze molto serie.
Cosa fare se hai acquistato il prodotto
La procedura da seguire è semplice ma fondamentale. Se hai in casa una confezione di salmone affumicato norvegese con pistacchio Deluxe Lidl con lotto LC22606501 e scadenza 21 aprile 2026:
- non consumare il prodotto, indipendentemente dall’aspetto o dall’odore;
- riportarlo al punto vendita Lidl dove è stato acquistato;
- richiedere il rimborso o la sostituzione, che viene garantita anche senza scontrino.
Per aggiornamenti e verifiche, è possibile consultare il portale ufficiale del Ministero della Salute dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari, dove l’avviso è stato pubblicato il 15 aprile 2026.