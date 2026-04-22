Dal 1° maggio 2026 Poste Italiane entra in una nuova fase: il nuovo contratto di servizio in vigore fino al 2036 modifica in modo significativo le modalità di spedizione e consegna.
Il cambiamento più grande riguarda l’uscita della posta prioritaria dal Servizio Postale Universale, ma non è l’unica novità: mutano tempi, costi ed anche la logica con cui viene effettuata la consegna.
Indice
Cos’è il Servizio Postale Universale e perché cambia
Il Servizio Postale Universale è l’obbligo imposto dallo Stato di garantire a tutti i cittadini, su tutto il territorio nazionale, la possibilità di poter fruire di servizi postali a condizioni economiche accessibili.
I servizi postali sono infatti considerati un pilastro della coesione sociale: dalla grande città al piccolo comune montano, ogni cittadino deve poter inviare e ricevere posta.
Per sostenere questo sistema, lo Stato riconosce a Poste Italiane circa 262 milioni di euro l’anno. Una cifra che però, secondo l’azienda, non copre più i costi reali, a causa del crollo dei volumi della corrispondenza tradizionale.
Addio alla Posta Prioritaria
La novità più rilevante è l’esclusione della Posta Prioritaria (Posta1 e servizi collegati) dal Servizio Universale.
Questo significa:
- niente più tariffe calmierate imposte dallo Stato;
- fine della consegna garantita in 24 ore (J+1);
- passaggio a un sistema di mercato libero con prezzi e tempi stabiliti da Poste.
In alcuni casi, i servizi spariranno completamente. Altri continueranno, ma con modalità diverse e prezzi ritoccati, come la Postapriority Internazionale che resterà disponibile solo negli uffici postali e non più tramite cassette o francobolli.
Tutti i servizi che cambiano o spariscono dal 1° maggio 2026
Dal 1° maggio entrano in vigore modifiche importanti.
Sono esclusi dal Servizio Universale:
- Posta1;
- Posta1Pro;
- Posta1online (nazionale e internazionale);
- Postapriority Internazionale (solo in ufficio postale).
Altri servizi ridimensionati sono:
- spedizione di periodici e libri (meno agevolazioni);
- invii massivi verso l’estero;
- Paccocelere Internazionale.
Questi servizi entrano in una logica di mercato, senza più garanzie pubbliche su prezzi e tempi.
Non tutto cambia. Alcuni servizi restano all’interno del Servizio Universale:
- Posta Ordinaria (ex Posta4);
- raccomandate e assicurate;
- pacchi standard fino a 20 kg.
Tuttavia anche qui ci sono novità importanti: i tempi di consegna si allungano.
Lettere fino a 5 giorni
La consegna della posta ordinaria potrà avvenire fino al quinto giorno lavorativo successivo alla spedizione. Il motivo è operativo ed anche economico: i portalettere non effettueranno più giri dedicati per una singola lettera, ma accorperanno le consegne insieme ai pacchi.
Perché Poste Italiane cambia
Poste Italiane ha messo in atto una trasformazione a causa di motivi precisi: il settore della corrispondenza perde circa 100 milioni di euro l’anno, i volumi di lettere sono in forte calo e al contempo l’ecommerce ha fatto esplodere il numero di pacchi. Oggi circa il 50% dei pacchi viene consegnato dai portalettere tradizionali. Il sistema si sta quindi adattando: meno lettere, più logistica.
Dal 2026 cambiano anche alcune denominazioni:
- Posta4 diventa Posta Ordinaria;
- Posta4Pro diventa Posta Ordinaria Pro;
- Posta4online diventa Posta Ordinaria Online.
Inoltre i francobolli “forever” resteranno validi e le vecchie etichette per la prioritaria dovranno essere smaltite entro il 30 aprile.
Poste, cosa cambia per cittadini e imprese
Per i cittadini spedire una lettera veloce costerà di più, i tempi standard saranno più lunghi e alcune abitudini dovranno cambiare per forza di cose.
Per le imprese aumentano i costi per invii massivi, ci saranno meno tutele sulle spedizioni editoriali e ci sarà maggiore dipendenza da servizi commerciali.