Circolano meno lettere e più pacchi e Poste Italiane si adatta: come cambia il Servizio Postale Universale dal 1° maggio 2026

iStock Luca Piccini Basile Dal 1° maggio Poste Italiane cambia: servizi postali ridotti e tempi più lunghi.

Dal 1° maggio 2026 Poste Italiane entra in una nuova fase: il nuovo contratto di servizio in vigore fino al 2036 modifica in modo significativo le modalità di spedizione e consegna.

Il cambiamento più grande riguarda l’uscita della posta prioritaria dal Servizio Postale Universale, ma non è l’unica novità: mutano tempi, costi ed anche la logica con cui viene effettuata la consegna.

Cos’è il Servizio Postale Universale e perché cambia

Il Servizio Postale Universale è l’obbligo imposto dallo Stato di garantire a tutti i cittadini, su tutto il territorio nazionale, la possibilità di poter fruire di servizi postali a condizioni economiche accessibili.

I servizi postali sono infatti considerati un pilastro della coesione sociale: dalla grande città al piccolo comune montano, ogni cittadino deve poter inviare e ricevere posta.

Per sostenere questo sistema, lo Stato riconosce a Poste Italiane circa 262 milioni di euro l’anno. Una cifra che però, secondo l’azienda, non copre più i costi reali, a causa del crollo dei volumi della corrispondenza tradizionale.

Addio alla Posta Prioritaria

La novità più rilevante è l’esclusione della Posta Prioritaria (Posta1 e servizi collegati) dal Servizio Universale.

Questo significa:

niente più tariffe calmierate imposte dallo Stato;

fine della consegna garantita in 24 ore (J+1);

passaggio a un sistema di mercato libero con prezzi e tempi stabiliti da Poste.

In alcuni casi, i servizi spariranno completamente. Altri continueranno, ma con modalità diverse e prezzi ritoccati, come la Postapriority Internazionale che resterà disponibile solo negli uffici postali e non più tramite cassette o francobolli.

Tutti i servizi che cambiano o spariscono dal 1° maggio 2026

Dal 1° maggio entrano in vigore modifiche importanti.

Sono esclusi dal Servizio Universale:

Posta1;

Posta1Pro;

Posta1online (nazionale e internazionale);

Postapriority Internazionale (solo in ufficio postale).

Altri servizi ridimensionati sono:

spedizione di periodici e libri (meno agevolazioni);

invii massivi verso l’estero;

Paccocelere Internazionale.

Questi servizi entrano in una logica di mercato, senza più garanzie pubbliche su prezzi e tempi.

Non tutto cambia. Alcuni servizi restano all’interno del Servizio Universale:

Posta Ordinaria (ex Posta4);

raccomandate e assicurate;

pacchi standard fino a 20 kg.

Tuttavia anche qui ci sono novità importanti: i tempi di consegna si allungano.

Lettere fino a 5 giorni

La consegna della posta ordinaria potrà avvenire fino al quinto giorno lavorativo successivo alla spedizione. Il motivo è operativo ed anche economico: i portalettere non effettueranno più giri dedicati per una singola lettera, ma accorperanno le consegne insieme ai pacchi.

Perché Poste Italiane cambia

Poste Italiane ha messo in atto una trasformazione a causa di motivi precisi: il settore della corrispondenza perde circa 100 milioni di euro l’anno, i volumi di lettere sono in forte calo e al contempo l’ecommerce ha fatto esplodere il numero di pacchi. Oggi circa il 50% dei pacchi viene consegnato dai portalettere tradizionali. Il sistema si sta quindi adattando: meno lettere, più logistica.

Dal 2026 cambiano anche alcune denominazioni:

Posta4 diventa Posta Ordinaria;

Posta4Pro diventa Posta Ordinaria Pro;

Posta4online diventa Posta Ordinaria Online.

Inoltre i francobolli “forever” resteranno validi e le vecchie etichette per la prioritaria dovranno essere smaltite entro il 30 aprile.

Poste, cosa cambia per cittadini e imprese

Per i cittadini spedire una lettera veloce costerà di più, i tempi standard saranno più lunghi e alcune abitudini dovranno cambiare per forza di cose.

Per le imprese aumentano i costi per invii massivi, ci saranno meno tutele sulle spedizioni editoriali e ci sarà maggiore dipendenza da servizi commerciali.