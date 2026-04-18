Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 18 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 18 aprile 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri Lotto vincenti? Cosa è il SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 17 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (107) 67 (80) 66 (68) 10 (59) 16 (49)
Cagliari: 41 (85) 26 (79) 20 (62) 52 (59) 63 (51)
Firenze: 47 (97) 90 (87) 33 (68) 37 (62) 78 (56)
Genova: 66 (67) 6 (57) 49 (55) 10 (49) 25 (43)
Milano: 77 (64) 61 (58) 44 (50) 88 (48) 15 (46)
Napoli: 40 (92) 1 (71) 36 (63) 20 (52) 32 (51)
Palermo: 45 (86) 90 (62) 36 (52) 6 (51) 30 (50)
Roma: 17 (70) 7 (60) 37 (59) 34 (59) 64 (58)
Torino: 65 (70) 49 (69) 88 (65) 68 (55) 86 (52)
Venezia: 32 (72) 79 (69) 35 (48) 17 (47) 33 (40)
Nazionale: 22 (99) 50 (73) 51 (59) 30 (58) 79 (57)

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