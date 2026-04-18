Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 18 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 17 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (107)
|67 (80)
|66 (68)
|10 (59)
|16 (49)
|Cagliari:
|41 (85)
|26 (79)
|20 (62)
|52 (59)
|63 (51)
|Firenze:
|47 (97)
|90 (87)
|33 (68)
|37 (62)
|78 (56)
|Genova:
|66 (67)
|6 (57)
|49 (55)
|10 (49)
|25 (43)
|Milano:
|77 (64)
|61 (58)
|44 (50)
|88 (48)
|15 (46)
|Napoli:
|40 (92)
|1 (71)
|36 (63)
|20 (52)
|32 (51)
|Palermo:
|45 (86)
|90 (62)
|36 (52)
|6 (51)
|30 (50)
|Roma:
|17 (70)
|7 (60)
|37 (59)
|34 (59)
|64 (58)
|Torino:
|65 (70)
|49 (69)
|88 (65)
|68 (55)
|86 (52)
|Venezia:
|32 (72)
|79 (69)
|35 (48)
|17 (47)
|33 (40)
|Nazionale:
|22 (99)
|50 (73)
|51 (59)
|30 (58)
|79 (57)